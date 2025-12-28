Одесити вважають його своїм надбанням: це українське слово викликає посмішку

Це кумедне слово в українців запозичили поляки та білоруси

В українській мові безліч таких цікавих і кумедних слів, що іноді навіть носії мови, почувши, не розуміють їх значення. Нерідко вони приходять з місцевих говірок та діалектів, як, наприклад, "надраґи".

"Телеграф" вирішив розповісти про кумедний іменник "гармидер", який знають не всі українці, хоча його вживали класики. Це слово може збагатити лексикон та зробити мову живою та барвистою.

Як пише Словник.ua, це слово має кілька значень:

1. Безладний галас, метушня.

"Скрізь гармидер та реготня, В хаті і надворі", – йдеться у поемі "Наймички" Тараса Шевченка.

Олесь Гончар, своєю чергою, писав: "Незабаром тріскотнява і гармидер знялись і ліворуч в лощині, десь зовсім близько, де було досі порівняно спокійно".

2. Відсутність або порушення ладу, безладдя.

"Серед гармидеру, що панує у покої, де, здавалося, ніхто ніколи не прибирав, він почував себе невимушено і більше ніж добре", – розповідав Натан Рибак у романі "Помилка Оноре де-Бальзака".

3. Рідко це слово вживається як синонім іменника "майно". Саме так його використав український письменник Іван Нечуй-Левицький: "Бідував я рік, бідував і другий, а далі дивлюсь, що непереливки, кинув я к нечистому своє ремество. Спродав я свій гармидер".

Значення слова "гармидер". Фото: скриншот

Також від цього іменника походять ще кілька слів, наприклад, "гарми́дерник" – той, хто робить гармидер", або навіть дієслово гармидерува́ти, тобто "робити гармидер".

Походження слова "гармидер"

Походження цього кумедного слова вважається неясним. Принаймні, це зазначають на ресурсі "Горох".

Хоча подібні слова існують в білоруській (гармі́дар) та польській (harmider) мовах, відомо, що наші сусіди запозичили їх з української, а не навпаки.

Є версія, що, можливо, український гармидер має етимологію від перського γarmīdan, що означає сваритися, сперечатися, сердитися, гніватися, ричати.

На спеціалізованому сайті йдеться, що незадовільною з семантичного погляду є спроба зв’язати його з турецьким виразом harami deres (назва відомого розбійницького кубла) з harami "розбійник", dere "ущелина, яр".

Також викликає сумнів і твердження про зв’язок з німецьким вигуком hernieder (сюди вниз), пишуть фахівці.

Походження слова "гармидер". Фото: скриншот

Водночас в ідиші є слово גאַרמדער (garmider / garmeder), яке означає шум, метушня, безладдя, крикливий натовп. Зважаючи на те, що іменник є частиною одеської говірки, та в ідиші має ідентичний сенс, на відміну від притягнутого за вуха розбійницького кубла, версія такого походження виглядає найправдоподібніше.

