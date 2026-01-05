Там раніше жив Кернес: які імена носив один з бульварів Харкова (фото)

Колись на бульварі розстріляли революціонера й учасника громадянської війни

Жасминовий бульвар у Харкові на перший погляд нічим не вирізняється серед інших вулиць району. За роки свого існування він двічі змінював назву, і кожна з них мала своє походження.

За спокійною алеєю з деревами приховується історія, пов’язана з людьми, яких добре знають у місті. Детальніше про бульвар написав "Телеграф".

Жасминовий бульвар у Харкові —історія вулиці

Жасминовий бульвар розташований у Слобідському районі Харкова, на житловому масиві Нові Будинки. Він з’єднує проспект Петра Григоренка із вулицею Харківських дивізій і розділяє 24-й та 25-й мікрорайони міста. Бульвар з’явився у 1967 році й відтоді став однією з помітних вулиць району.

Східна частина бульвару перетинається з вулицями Каденюка та Садовопарковою і виходить до вулиці Харківських дивізій. Західний бік закінчується перехрестям із проспектом Петра Григоренка та переходить у Садовий проїзд. Вулиця має вигляд широкої алеї з деревами посередині.

Жасминовий бульвар забудований переважно п’ятиповерховими та дев’ятиповерховими житловими будинками. По обидва боки алеї проходить проїжджа частина. На бульварі працюють магазини, супермаркети, аптеки, відділення банку "УкрСиббанк", відділення "Укрпошти" № 61100 та "Нової Пошти" № 46, а також салон краси.

Алея Жасминового бульвару серед житлових будинків

На алеї облаштовані дитячі ігрові та спортивні майданчики. Поруч із бульваром розташовані школи та дитячі садки. Неподалік знаходиться парк "Зустріч" на вулиці Харківських дивізій, де часто гуляють мешканці навколишніх будинків.

Будинки вздовж колишньої вулиці Петра Слинька

Сучасну назву бульвар отримав у процесі декомунізації. До забудови району на цьому місці були сади з плодовими деревами, частина яких збереглася донині. У 1967 році вулицю назвали Садовою на згадку про ділянки селекційної станції.

Пізніше вулиця мала назву на честь революціонера та учасника громадянської війни Петра Слинька, якого розстріляли у 1919 році. Під час перейменування на Жасминовий бульвар комунальні служби висадили біля проспекту Петра Григоренка кущі жасмину, але вони не прижилися.

Алея Жасминового бульвару

Відомо, що на колишній вулиці Петра Слинька провів дитинство і юність колишній мер Харкова Геннадій Кернес. Він мешкав у будинку № 5. В одному з інтерв’ю колишній міський голова розповідав, що в дитинстві любив спостерігати за роботою пошти, яка й досі працює в цьому будинку.

