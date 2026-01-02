Центральний ринок – це не просто базар: що приховує історичний район Харкова

На початку XIX століття площа нинішнього ринку являла собою великий острів

Центральний ринок у Харкові зараз розташований одразу у кількох районах, але раніше ця історична область була однією та мала іншу назву. Вона існувала сотні років тому.

Центральний ринок є і ринком, і історичним районом міста. Розташований в районі Залопань в основному в Холодногірському, частково Шевченківському адміністративному районі міста.

На початку XIX століття площа нинішнього ринку являла собою величезний острів, утворений двома протоками Лопані, що розходилися біля нинішнього Бурсацького мосту і знову з’єднувалися в одне русло біля різниковського провулка.

У 20-х роках минулого століття у зв’язку з обміленням рукава Лопані, що прилягає до Панасівки, ця територія поступово перетворилася на півострів. Місцевість називали Дунінською левадою, на ім’я господаря землі. Вона складалася з суцільних боліт, порослих очеретом, і тільки в саму суху пору року можна було важко пробратися до річки, У північній частині левади, біля Рогатинського провулка, проходив північний вал, побудований на початку XVIII століття.

У 1834 році Дунінська левада була придбана містом, а в 1840 році сюди перевели базар, що раніше розташовувався навколо Благовіщенської церкви, у зв’язку з чим і ринок на Дунінській леваді отримав назву Благовіщенського. У його народі досі деякі називають Благбаз.

У СРСР ця територія мала також іншу назву — Комунальний ринок. 1969 року поряд з ринковою площею почалося будівництво станції метрополітену "Центральний ринок". Через сім років — 23 серпня 1975 року станція прийняла перших пасажирів.

Станція метрополітену "Центральний ринок" дрібного закладення, арочного типу. Величезний зал з односклепінчастою стелею залитий світлом десятків світильників. Стіни станції облицьовані сірим уральським мармуром, підлога вистелена полірованими плитами сірого та чорного граніту.

