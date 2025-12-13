Забудьте про холодну вечерю. Українка показала, як зробити "мініпічку" за 5 хвилин

Це дешевий та надійний спосіб розігріти їжу

Світло в Україні відключають регулярно, часто його немає годинами. У квартирах без газу це особливо важко, адже підігріти їжу немає можливості.

В цих умовах українці шукають різні способи покращити собі життя та діляться своїми ідеями з іншими. Користувачка TikTok Іра Степанович опублікувала відео, як підігріти їжу за допомогою свічок-таблеток.

Дівчина вигадала справжню імпровізовану мініпічку. Треба обгорнути фольгою глибоку металеву форму для випічки та емальований судок для їжі. На дно форми треба поставити кілька свічок таблеток, над ними розмістити судок зі стравою, свічки запалити.

Їжа нагріється від тепла свічок. Це простий та економний спосіб завжди мати гарячі страви.

Увага! Відео містить ненормативну лексику

Раніше ми розповідали про ще один варіант розігріти їжу за допомогою свічок-таблеток. Їх треба розмістити на нижній полиці духовки та запалити. Зверху поставити вогнетривкий (бажано з тонкими стінками) посуд з їжею чи чаєм.

Раніше "Телеграф" розповідав про спосіб "пасивної варки" круп, який врятує під час відключень світла. Метод підійде для гречки, кус-куса, булгуру, тоненьких макаронів. Потрібний лише термос: в нього треба засипати крупу та залити окропом незадовго до відключення світла. Через якийсь час матимете готові каші, які тривалий час залишатимуться гарячими.