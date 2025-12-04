І телефони зарядити, і забезпечити освітлення: як вибрати недорогу зарядну станцію для квартири

Без інтернету та мобільного зв’язку точно не залишитесь

Україні продовжуються відключення світла, і з цим доведеться жити ще довго. Саме тому варто подбати про власну енергонезалежність та придбати зарядні станції для дому. Навіть серед бюджетних моделей є такі, яких вистачить на освітлення кімнат, зарядку телефонів та доступ до інтернету.

"Телеграф" розібрався, які зарядні станції дозволять більш комфортно перенести періоди без електрики. Для цього потрібно підібрати пристрій, який зможе одночасно живити два сучасні смартфони, WI-FI-роутер, конвертор для оптоволоконного інтернету та десять LED ламп.

Як вибрати зарядні станції для дому: бюджетні варіанти

У середньому перерахована техніка за 4 години потребує трохи менш як 200 Вт-год. При виборі зарядної станції звертайте увагу на цей показник.

Саме стільки потрібно для того, аби комфортно перенести одне відключення світла. У середньому воно триває чотири години, хоча за великого дефіциту може бути більш тривалим.

Попит на такі пристрої суттєво зріс через російські обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури. Тому ціна на зарядні станції для квартири та будинку трішки "кусається". Проте серед бюджетних моделей є хороші варіанти. Вартість найдешевшої станції наразі складає до 7000 гривень.

Які зарядні станції потягнуть ноутбук

З цими зарядними станціями ви залишитесь на звʼязку

Зарядні станції, які заживлять ноубук і зарядять телефон

Раніше "Телеграф" розповідав, яка зарядна станція потягне роботу холодильника.