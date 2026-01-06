Сніг і лід не страшні: майстер розкрив секрети вибору взуття

Ожеледиця вам не буде перешкодою

Не всяке зимове взуття однаково безпечне на морозі та льоду. Матеріал підошви може вирішити, чи будете ви впевнено йти по снігу, чи ризикуєте послизнутися.

За словами полтавського шевця Володимира Коваля, як передає "Телеграф", не вся підошва однаково добре працює на морозі. Деякі матеріали тримаються на льоду впевнено, а інші можуть підвести саме тоді, коли це найнеобхідніше.

Взуття на гумовій підошві. Фото: Snosu

Тож, для зимового взуття найкраще підходить гума. Вона еластична, міцна та забезпечує надійне зчеплення з поверхнею.

Водночас поліуретан витримує сильне тертя, але на морозі може стати слизьким. Через це його частіше використовують у літньому взутті. У трекінгових моделях зустрічаються суміші поліуретану та гуми, які коштують дорожче.

Якщо обирати морозостійке взуття, найкраще купувати те, підошва якого зроблена з високоякісної гуми. Вона розрахована на дуже низькі температури, однак її поведінка залежить від конкретної суміші та умов експлуатації. Через це реальний ресурс підошви може відрізнятися від заявленого.

