Товста підошва не завжди означає тепла: на що слід звертати увагу при виборі зимових чобіт
Шевець поділився професійними секретами
При виборі зимового взуття потрібно звертати увагу на верхню частину та підошву. При цьому товста підошва не завжди означає тепла. Вся справа у матеріалах, з яких виготовлено взуття.
Про це "Телеграфу" розповів полтавський шевець із майже двадцятирічним стажем та власним YouTube-каналом Микола Фокін.
На його думку, перш за все, варто дивитися на верх взуття. Він має бути з натуральної шкіри, а не із синтетичних матеріалів. При правильному догляді така пара може слугувати багато років і підлягає ремонту.
"Друге — підошва. Бажано, щоб вона мала протектор завтовшки не менше 5-7 мм", — пояснює Фокін.
В ідеалі підошва складається з кількох шарів:
- нижній — стійкий до стирання, для контакту з асфальтом;
- середній – м’якший, для амортизації;
- верхній – рант, який підвищує зносостійкість та впливає на зовнішній вигляд.
Однак, за словами експерта, товста підошва не завжди додає тепла.
"Якщо підошва виглядає масивною, але зроблена з пінополіуретану, всередині вона може мати тонкі стінки. У разі проколу такий матеріал здатний почати вбирати вологу, що з часом призводить до відчуття холоду", — каже шевець.
Нагадаємо, у зимовий період важливо, щоб ноги були у теплі. Допоможе в цьому звичайна харчова фольга, яка є додатковим ізоляційним шаром. Такою порадою поділилися користувачі однієї із соцмереж.