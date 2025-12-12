Як українцям впарюють неякісне взуття задорого: названо найпопулярнішу схему

Неякісне взуття ремонтують, а потім перепродують утридорога

Україна э одною із найвигідніших країн для утилізації неякісного взуття. Одна з найпопулярніших схем – заміна лейблів.

Про це "Телеграфу" розповів полтавський швець майже з двадцятирічним досвідом Микола Фокін.

Детальніше про це читайте у статті "Підошви тріскаються за сезон": досвідчений майстер пояснив, що не так зі взуттям в Україні, і дав чіткі поради"

Він пояснив, що на одну пару потрібно 5–10 хвилин, оплата близько 50 грн., а ціна після цього може зрости на 1000 грн.

Україна — одна із найвигідніших країн для утилізації неякісного взуття. Знаю підприємця, який завіз із Європи на 5 мільйонів гривень бракованого взуття дуже відомих брендів. Здавав його у ремонт на підклейку підошви, а потім продавав оптом магазинам. Купував по 500 гривень, перепродавав по 2,5 тисячі! сказав Фокін

За словами майстра, до нього неодноразово зверталися підприємці з проханням перешивати лейбли на взутті. Один із замовників стверджував, що може завозити до п’яти тисяч пар на місяць і лише шляхом заміни лейбла підвищувати ціну кожної пари на 1000 гривень.

