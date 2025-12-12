Не проносите навіть сезон. Майстер пояснив, яка підошва швидко тріскається

На прилавках країни чимало "взувачки", що не буде носитися довго

Україна перетворилася на полігон для збуту неякісного взуття, де навіть дорогі пари нерідко не переживають й одну зиму. Розповсюджена проблема — на черевиках тріскається підошва.

Що треба знати:

Ніхто не звертає увагу на дату виготовлення взуття і це велика помилка

Підошва з пінополіуретану псується за три роки, навіть якщо пару не носили

Тому вона часто тріскається вже в перший сезон експлуатації

Про це "Телеграфу" розповів полтавський швець з майже двадцятирічним досвідом Микола Фокін: "Підошви тріскаються за сезон": досвідчений майстер пояснив, що не так зі взуттям в Україні, і дав чіткі поради

Як пояснив фахівець, підошва на взутті може просто розвалитися, якщо її виготовлено з пінополіуретану. Цей легкий матеріал давно використовується у виробництві взуття. Проте він саморуйнується приблизно протягом трьох років з моменту виготовлення, навіть якщо взуття не носити.

Зимові черевики

Проблема в тому, що купуючи "взувачку", покупець не може знати, скільки часу матеріал пролежав на складі до запуску у виробництво і як довго готове взуття перебувало у продажу. Через це нерідко люди купують товар, у якого майже закінчується термін придатності.

За статистикою, підошва з пінополіуретану часто тріскається вже в перший сезон експлуатації. Причому чим вона вища, тим швидше з'являються ушкодження.

Якщо хтось із шевців пропонуватиме заміну підошви, варто подумати. Бо це коштує чимало: 800–1200 гривень. А нова підошва також буде з пінополіуретану невідомої дати випуску, і її вистачить лише на місяць-два, – пояснив Фокін

Що таке пінополіуретан

Це — синтетичний пористий матеріал, що складається переважно з повітря (85-90%) та поліуретану, утворений внаслідок хімічної реакції двох рідких компонентів. Пінополіуретан може бути жорстким (використовують для взуття тощо) або м'яким (використовують для утеплення, виготовлення м'яких меблів.

