7 тижнів до весни: що можна сіяти у січні

Ви вже купили насіння для перших посівів? До весни залишилося кілька тижнів, день прибуває, значить настав час займатися першими посівами.

Деяке насіння потребує більш тривалого періоду для сходів. Воно може повільно розвиватися, і щоб отримати бажаний результат раніше, слід розпочинати посіви в більш ранні терміни. Наприклад, що можна посіяти вже у січні?

Квіти: пеларгонія, примула, дельфініум, всі види петуній, лаванда, аквілегія, бегонія, цикламен, лобелія, еустома, однорічні флокси

Петунії можуть тішити вас цвітінням майже цілий рік, але спочатку потрібно повозитися з розсадою

Зелень і овочі: цибуля порей, селера (листова, черешкова, коренева), баклажани і перці (солодкі та гіркі сорти).

Ягоди: можна посіяти полуницю та суницю.

Якщо вже зараз зайнятися посадками, можна отримати ранні овочі та квіти. Фото: pixabay.com

Головне не варто забувати, що ранні посіви повинні супроводжуватися хорошим освітленням та дотриманням потрібної температури. Так, доведеться повозитися, але найперші квіти і овочі з лишком винагородять вашу працю.

Але сніг та мінусова температура не означають, що нічого робити на городі — зараз чудовий час, щоб удобрити землю прямо поверх снігового покриву.

Як раніше розповідав "Телеграф", також після Нового року на ділянці можна з користю використати кірки від мандаринів та апельсинів.