"Шумові монстри": чому ваш котик тікає і ховається, побачивши пилосос або фен

Для домашніх улюбленців шум побутової техніки може стати справжнім стресом

Котики — пухнасті домашні улюбленці, які живуть у багатьох. Якщо у вас вдома є коти, ви могли помітити, як вони бояться пилососа чи фена і тікають навіть не від звуку, а від самого виду цієї техніки. Як виявилося, є несподіване пояснення чому пухнастики так бояться цих побутових приладів.

"Телеграф" розповідає, чому для кішок фен та пилосос — це справжні "шумові монстри".

Чому кішки бояться пилососів та фенів?

Нескладно здогадатися, що тварини бояться саме шуму цих приладів, а тікають при їхньому вигляді вже рефлекторно. Справа в тому, що людина чує звуки до 20 000 Гц, а кішка — до 65 000-85 000 Гц, пише сайт ecovacs.com. Тож можете собі уявити, як для тварини звучить ця "шайтан-машина". Це не просто звук/шум — це буквально високочастотний свист, який людське вухо не вловлює.

Якщо говорити про пилосос, то для котика він не лише неприємно свистить, а й порушує його особисті межі. Також тварини лапками відчувають неприємні вібрації підлоги, які з’являються під час роботи цього приладу. Крім того, улюбленцю може бути неприємно від запаху та пилу, які з’являються в процесі прибирання пилососом.

Якщо говорити про фен, то для кота цей прилад максимально страшний і непередбачуваний через потоки повітря. У котячому світі різкий видих повітря в обличчя — це сигнал агресії (шипіння). Коли фен дме на кішку, вона сприймає це як прямий напад великого хижака.

