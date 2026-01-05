Аномальні "котики" у морозному січні: в Україні раптово зацвіла козяча верба (фото)

У народі таке явище називають поганою прикметою

Аномальне тепло в Україні вже нікого не дивує. В останні роки клімат помітно змінився, і тепла безсніжна зима стає нормою. Однак цього року зима виявилася досить холодною та морозною, за винятком кількох тижнів у грудні, коли була плюсова температура.

Схоже, цих тижнів тепла було достатньо, щоб у Рівному на вулиці Набережній зацвіла верба. Найімовірніше — це козяча верба, яка розпустила "котики" взимку, хоча зазвичай цвіте у березні-квітні. Це дерево з пухнастими гілочками вдалося сфотографувати кореспондентці "Телеграфа" Галині Струс.

Як пишуть профільні сайти, таке аномальне цвітіння верби можливе, коли зима дуже тепла. Проте знімки були зроблені на початку січня, коли вже була стійка морозна погода. На тлі засніженого парку ці котики на вербі виглядають особливо епічно.

Примітно, що рівняни, які живуть у цьому районі, кажуть, мовляв, саме ця верба цвіте "котиками" кожну зиму. Вони не вперше спостерігають це аномальне цвітіння дерева посеред зими.

Зазначимо, що за народними повір’ями, "котики" на вербі взимку — це погана прикмета. Вважається, що це до поганого урожю. У той же час наука каже, що це може бути збій біологічного годинника рослини через зміну клімату.

