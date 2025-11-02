Ліниві, капризні, але дуже симпатичні: кращі картинки та меми з котами за тиждень

До вашої уваги найсмішніші котики за кінець жовтня та початок листопада

В цьому повному тривог житті є те, що завжди підійме настрій та розсмішить, і це наші чотирилапі друзі. До вашої уваги — традиційна рубрика "Телеграфу" з кращими котиками тижня.

Іноді котики можуть бути зовсім як люди: ліниві, сумні, втомлені від турбот та важкої праці (ви ж знаєте, як важко бути красивим?).

Який ти котик сьогодні?

Навіть котику важко вивозити все це

Урок фінансової грамотності від котика

Це в котів закладено генетично?

Як і люди, коти можуть мати власну думку, зазвичай критичну та осудливу.

Котика без дозволу чіпати не можна, але котику все можна

Проте можуть котики і насолоджуватися простими радощами життя, жартувати та сяяти.

Кітик - кращий антидепресант без рецепту

