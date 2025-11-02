Ліниві, капризні, але дуже симпатичні: кращі картинки та меми з котами за тиждень
До вашої уваги найсмішніші котики за кінець жовтня та початок листопада
В цьому повному тривог житті є те, що завжди підійме настрій та розсмішить, і це наші чотирилапі друзі. До вашої уваги — традиційна рубрика "Телеграфу" з кращими котиками тижня.
Іноді котики можуть бути зовсім як люди: ліниві, сумні, втомлені від турбот та важкої праці (ви ж знаєте, як важко бути красивим?).
Як і люди, коти можуть мати власну думку, зазвичай критичну та осудливу.
Проте можуть котики і насолоджуватися простими радощами життя, жартувати та сяяти.
