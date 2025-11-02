Рус

Ліниві, капризні, але дуже симпатичні: кращі картинки та меми з котами за тиждень

Валерія Куценко
Меми про котів
Меми про котів. Фото telegraf.com.ua

До вашої уваги найсмішніші котики за кінець жовтня та початок листопада

В цьому повному тривог житті є те, що завжди підійме настрій та розсмішить, і це наші чотирилапі друзі. До вашої уваги — традиційна рубрика "Телеграфу" з кращими котиками тижня.

Іноді котики можуть бути зовсім як люди: ліниві, сумні, втомлені від турбот та важкої праці (ви ж знаєте, як важко бути красивим?).

Мем який ти кіт сьогодні
Який ти котик сьогодні?
Мем котик плаче я швидко втомлююсь
Кіт лінивий спить мем
Кіт з чаркою я прибираю з резюме стресостійкість
Навіть котику важко вивозити все це
Мем з котом мій внутрішній звір
Мем кіт питає, де зарплата
Мем кіт сидів вдома і не витратив гроші - безкоштовний день
Урок фінансової грамотності від котика
Мем з рудим котом я нічого не зрозумів
Мем кіт замість будиночка заліз в коробку
Це в котів закладено генетично?

Як і люди, коти можуть мати власну думку, зазвичай критичну та осудливу.

Мем кіт не дає себе гладити, але лягає спати на обличчя
Котика без дозволу чіпати не можна, але котику все можна
Мем кіт на купі лежанок

Проте можуть котики і насолоджуватися простими радощами життя, жартувати та сяяти.

@catpixel_meow @Зоомагазин | Pixel 🐾 ♬ оригінальний звук - Diva Pixel
Мем коти оголошено групове позіхання
Мем кіт дивиться на закат
Мем кіт співає червона рута на співбесіді
Мем кіт кращий антидепресант без рецепту
Кітик - кращий антидепресант без рецепту



