"Шумовые монстры": почему ваш котик убегает и прячется при виде пылесоса или фена

Для домашних любимцев шум бытовой техники может стать настоящим стрессом

Котики — пушистые домашние любимцы, которые живут у многих. Если у вас дома есть коты, вы могли заметить, как они боятся пылесоса или фена и убегают даже не от звука, а от самого вида этой техники. Как оказалось, есть неожиданное объяснение, почему пушистые любимцы так боятся этих бытовых приборов.

"Телеграф" рассказывает, почему для кошек фен и пылесос — это настоящие "шумовые монстры".

Почему кошки боятся пылесосов и фенов?

Несложно догадаться, что животные боятся именно шума этих приборов, а убегают при их виде уже рефлекторно. Дело в том, что человек слышит звуки до 20 000 Гц, а кошка — до 65 000-85 000 Гц, пишет сайт ecovacs.com. Так что можете себе представить, как для животного звучит эта "шайтан-машина". Это не просто звук/шум — это буквально высокочастотный свист, который человеческое ухо не улавливает.

Если говорить о пылесосе, то для котика он не только неприятно свистит, но и нарушает его личные границы. Также животные лапками ощущают неприятные вибрации пола, которые появляются при работе этого прибора. Кроме того, любимцу может быть неприятно от запаха и пыли, которые появляются в процессе уборки пылесосом.

Если говорить о фене, то для кота этот прибор максимально страшный и непредсказуемый из-за потоков воздуха. В кошачьем мире резкий выдох воздуха в лицо — это сигнал агрессии (шипение). Когда фен дует на кошку, она воспринимает это как прямое нападение крупного хищника.

