Затишок за пару хвилин: сіль та звичний засіб допоможуть створити ефектний аромат вдома

Приємний запах у своєму будинку можна створити буквально за копійки та не витрачатися на дорогі ароматизатори або декоративні дифузори. Для цього знадобиться всього два компоненти, які, напевно, є вдома у кожного.

Для створення домашнього ароматизатора потрібна буде невелика ємність: склянка, миска або навіть пластикова пляшка, що обрізає. У неї потрібно насипати 3-4 столові ложки звичайної солі й додати 1-2 ковпачки кондиціонера для білизни. Про це розповіли на TikTok-сторінці "kobitayuliia".

Важливо додати, що кондиціонер краще вибирати з більш насиченим ароматом. Тоді запах триматиметься довше.

Далі кондиціонер потрібно акуратно змішати із сіллю так, щоб рідина злегка покривала поверхню приблизно на 2-3 мм. Якщо сіль надто швидко ввібрала засіб і залишилася тільки волога маса, додають ще трохи кондиціонера.

У цій незвичайній суміші сіль виконує роль "охоронця" аромату, дозволяючи запаху поступово поширюватися по кімнаті.

Після цього готову місткість можна поставити в ту кімнату, де хочеться зробити запах приємнішим. До речі, ефект посилюватиметься, якщо розмістити місткості поруч із батареями чи обігрівачами – тепло прискорює поширення запаху.

Потім цю суміш потрібно оновлювати кожні два тижні або в міру того, як запах ставатиме менш помітним.

