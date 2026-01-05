Рус

Сотні тисяч українців можуть втратити роботу. Що відбувається

Олена Руденко
Калькулятор та чоловік, що закрив обличчя рукою Новина оновлена 05 січня 2026, 10:57
За останні 10 років держава понад 200 разів вносила зміни в податкове законодавство

З 1 січня 2027 року ФОПів з оборотом понад мільйон гривень можуть зобов'язати платити податок на додану вартість. Якщо відповідний законопроєкт буде ухвалено, бізнеси масово закриватимуться й сотні тисяч українців можуть втратити роботу.

Детальніше читайте у статті "Телеграфа": Кав'ярні, перукарні та магазинчики стануть дорожче: хто постраждає першими

Співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін, в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" пояснив, чим загрожує новий податок. Негативні наслідки можуть бути дуже значними.

Велика частина підприємців або закриється, або піде в тінь. Ми знаємо, що там кілька сотень тисяч українців працюють на ФОПах, вони можуть втратити роботу. Деякі ФОПи загалом можуть закритися і припинити існування, хтось просто перейде в тінь, а хто просто втратить роботу,

Анатолій Амелін

Що найгірше, за його прогнозом, від цих нововведень — в тому форматі, який вводить Мінфін, — податкові надходження в бюджет не те що не зростуть, вони впадуть. Про це свідчать попередні розрахунки.

Народна депутатка Галина Васильченко також бачить загрозу для мікробізнесу. Його власники змушені будуть чи закриватися, чи йти в тінь.

Такі пороги зовсім не відповідають економічним реаліям в Україні. У першу чергу це вдарить по мікробізнесу, який просто не зможе працювати й буде змушений або переходити на сірі схеми, або закриватися, — впевнена Васильченко

Як повідомляв "Телеграф", з 1 січня 2026 року зросли податки для ФОП. Які суми доведеться платити кожній з груп.

#Податки #Робота #ФОП #Законопроєкт