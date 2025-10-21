Рус

Зарплата понад 100 тисяч за місяць. Де і кому в Україні платять шалені гроші

Тетяна Крутякова
Робота в Україні Новина оновлена 21 жовтня 2025, 11:36
Робота в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

У списку не тільки керівники та юристи

В Україні є чимало посад, на яких можна заробляти досить непогані гроші. Деякі професії взагалі оцінюють в понад 100 тисяч на місяць.

"Телеграф" розповість, які вакансії на ринку наразі мають одну з найвищих зарплат. Зауважимо, що досить високі виплати зазвичай стосуються керівних посад, але є й винятки.

Де в Україні можна заробляти понад 100 тисяч на місяць:

  • Стоматолог в Одесі може отримувати до 200 тисяч на місяць. Однак ця робота вимагає й висококваліфікованих знань, й відповідного досвіду. Однак чимало людей знають, що стоматологи в Україні не обділені заробітком, якщо мають відповідної якості навички.
  • Медіабайєр може заробляти до 300 тисяч за місяць. Цей спеціаліст займається закупівлею рекламного простору, який шукає найвигідніші майданчики для розміщення реклами.
  • Менеджер з міжнародних продажів. Також може отримувати до 300 тисяч на місяць. Ця робота потребує відповідного досвіду та знання іноземної мови, щонайменше англійської.
  • Фінансовий директор інвестиційної групи компанії може отримувати зарплату до 300 тисяч грн. Але ця посада вимагає досвіду роботи понад 5 років та покриття досить великого об'єму обов'язків.
  • Електромонтажник. Деякі компанії готові платити від 100 тисяч грн за роботу на цій посаді, але треба досвід щонайменше два роки.
  • Головний інженер-конструктор може отримувати від 200 тисяч на місяць.
  • Диспетчер, логіст зі знанням іноземної мови. На цій посаді обіцяють зарплату до 200 тисяч на місяць.
  • Бренд-шеф — стратегічний лідер у ресторанному бізнесі, який відповідає за створення та підтримку унікальної концепції, меню та гастрономічного досвіду закладу чи мережі. За таку посаду обіцяють до 200 тисяч на місяць.
  • Юрист в Україні. також може отримувати понад 100 тисяч грн зарплатні. Але треба мати досвід від 5 років.
  • Шиномонтажнику в Києві з досвідом роботи від 1 року обіцяють зарплату до 200 тисяч грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка пенсія очікує при стажі 35 років. Назвали розмір і умови у 2025 році.

