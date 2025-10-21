Зарплата понад 100 тисяч за місяць. Де і кому в Україні платять шалені гроші

У списку не тільки керівники та юристи

В Україні є чимало посад, на яких можна заробляти досить непогані гроші. Деякі професії взагалі оцінюють в понад 100 тисяч на місяць.

"Телеграф" розповість, які вакансії на ринку наразі мають одну з найвищих зарплат. Зауважимо, що досить високі виплати зазвичай стосуються керівних посад, але є й винятки.

Де в Україні можна заробляти понад 100 тисяч на місяць:

Стоматолог в Одесі може отримувати до 200 тисяч на місяць. Однак ця робота вимагає й висококваліфікованих знань, й відповідного досвіду. Однак чимало людей знають, що стоматологи в Україні не обділені заробітком, якщо мають відповідної якості навички.

Медіабайєр може заробляти до 300 тисяч за місяць. Цей спеціаліст займається закупівлею рекламного простору, який шукає найвигідніші майданчики для розміщення реклами.

Менеджер з міжнародних продажів. Також може отримувати до 300 тисяч на місяць. Ця робота потребує відповідного досвіду та знання іноземної мови, щонайменше англійської.

Фінансовий директор інвестиційної групи компанії може отримувати зарплату до 300 тисяч грн. Але ця посада вимагає досвіду роботи понад 5 років та покриття досить великого об'єму обов'язків.

Електромонтажник. Деякі компанії готові платити від 100 тисяч грн за роботу на цій посаді, але треба досвід щонайменше два роки.

Головний інженер-конструктор може отримувати від 200 тисяч на місяць.

Диспетчер, логіст зі знанням іноземної мови. На цій посаді обіцяють зарплату до 200 тисяч на місяць.

Бренд-шеф — стратегічний лідер у ресторанному бізнесі, який відповідає за створення та підтримку унікальної концепції, меню та гастрономічного досвіду закладу чи мережі. За таку посаду обіцяють до 200 тисяч на місяць.

Юрист в Україні. також може отримувати понад 100 тисяч грн зарплатні. Але треба мати досвід від 5 років.

Шиномонтажнику в Києві з досвідом роботи від 1 року обіцяють зарплату до 200 тисяч грн.

