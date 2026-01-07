Тепер згадав і росіян: скандальний священник виступив з новою заявою про гріховність абортів

Раніше він казав, що війна — нібито покарання українцям за мільйони абортів

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк сказав, що робити аборт — гріх, навіть якщо вагітність настала в результаті зґвалтування росіянином. Ці слова викликали хвилю невдоволення.

Що треба знати:

Філюк всиновив чотирьох дітей

Він активно веде соцмережі та нерідко робить висловлювання, що сприймаються неоднозначно

ПЦУ вважає аборт гріхом

Олексій Філюк

У розмові з Філюком напередодні Різдва журналістка Марічка Довбенко запитала його, чи гріх робити аборт, якщо українка вагітна після зґвалтування російськими солдатами. Священнику було важко відповісти на це питання.

Питання настільки болюче … Я тут не буду давати відповіді, — спочатку сказав Філюк

Проте він не зупинився на цьому та почав далі розмірковувати про аборти. Врешті решт він все ж сказав, що аборт — це гріх.

Ну що дитина винна? Не дам чіткої відповіді. Вбивати все одно гріх. Це так: гріха наробили інші, що ми будемо брати гріх, вбивати свій плід … Ви його під серцем носили і вбивати? Гріх, — сказав священник

Втім варто зазначити, що він висловив позицію ПЦУ (і будь-якої християнської церкви) щодо абортів. Згідно з вченням Православної Церкви, аборт — це гріх проти заповіді "Не вбий".

Однак людина є вільною — тому лише жінка має право приймати рішення про збереження чи переривання своєї вагітності. Це непорушне правило у будь-якій ситуації, а тим паче коли вагітність настала через зґвалтування ворогом.

Багатьох українців відповідь Філюка обурила. В коментарях під цим відео багато дуже негативних відгуків. Інші ж пояснюють, що він казав з погляду церкви й священник просто не міг відповісти інакше.

Ось деякі з коментарів:

Всіх таких "діток" пропоную Філюку під ганок зносити

Вася сидить у чистій рясі в теплому офісі (церкві) і міркує що робити травмованій людині якій потрібна допомога та співчуття

Легко бути святим за рахунок інших

Жахіття якесь

Ви чекали на іншу відповідь від священника?

Ви прийшли до священника в якого в релігії аборт — це гріх, що ви очікували почути?

Він говорить що да, з боку церкви це гріх, але тут така ситуація що людина сама має обирати

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Філюк заявив, що війна – це покарання українцям за 12 мільйонів абортів. Це також викликало хвилю обурення.