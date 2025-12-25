"Війна — покарання українцям за...": відомий священик здивував мережу заявою (відео)

Українці вже висловилися у відповідь

Священик Православної Церкви України Олексій Філюк заявив, що війна – це покарання українцям за 12 мільйонів абортів. Це, певно, кількість за часи незалежності України.

Що потрібно знати:

Священик вважає, що ці ненароджені діти могли б сьогодні захищати країну

Цифра в 12 мільйонів є приблизною і фактична кількість абортів може бути більшою

Філюк таким чином відповів на запитання про те, чому Бог допустив війну

Таку заяву Філюк зробив в інтерв’ю Марічці Довбенко. З його слів, ці ненароджені могли б захищати країну.

Сьогодні, якби поставили цих 12 млн абортованих дітей в оборону України, вони б закидали шапками мокшанців. Сьогодні демографічна криза і нема кому воювати додав він.

Таким чином він відповів на запитання своєї співрозмовниці про те, як Бог припустився цієї війни — саме це часто запитують українці.

При цьому він додав, що в деяких європейських країнах нібито кількість абортів може бути ще більшою. А 12 млн абортів саме в Україні — це лише приблизна статистика. Філюк каже, що їх може бути більше.

Реакція мережі

Висловлювання викликало активне обговорення у соцмережах та неоднозначну реакцію користувачів. У коментарях під уривками роликів у пабликах українці висловлюються:

"Більшого цинізму не вигадати";

"Погоджуюсь на 100%. Але не лише через аборти ми страждаємо"

"Аборти робляться не тільки з забаганки".

Олексій Філюк — хто він

Олексій Петрович Філюк – український релігійний діяч, громадський активіст, волонтер, блогер, член національної спілки журналістів України.

Народився 5 серпня 1984 року у селі Шушківці Кременецького району Тернопільської області України.

З десяти років служив у храмі. Навчався у Білозерській загальноосвітній школі.

З 2014 року у Шушківцях працює керівником будинку культури та менеджером агрохолдингу.

Керівник ансамблю "Гомон".

2024 року видав книгу "365 християнських пісень на кожен день Божий".

У лютому 2024 року вступив до Національної спілки журналістів України.

Олексій Філюк. Фото: Facebook

Інші заяви Філюка

Цього року до Філюка звернувся працівник ТЦК, який запитав, чи є гріхом працювати у військкоматі та займатися "бусифікацією". Священник відповів, що то його робота.

"Якщо людину мобілізували і в неї посадові обов’язки працювати у відділі комплектування, територіальних центрах, ну то який тут гріх? Людина працює, виконує свої посадові обов’язки. Якби куховарка ловила з черпаком і вела до ТЦК, то було б може дивно. Або б священник закликав людей…Священник повинен молитися, служити та відповідати на запитання, які люди ставлять".

Одночасно він заявив, що для чоловіка бути тим, хто ухиляється і ховатися від ТЦК – гріх, адже захист Батьківщини є обов’язком.

"Захищати Батьківщину — це твій обов’язок. Сховатися — це ненормально. Але для людей це… у кожного своя думка".

Щобільше, Філюк говорив, що "здати" тестя в ТЦК не є гріхом.

"Ну якщо вже дуже "шкідливий" і не має протипоказань по здоров'ю, міцний, здоровий, а завдає шкоди вдома, п'є, мучить тещу, мучить дітей, то не буде гріхом здати його до ТЦК. Я так гадаю. Якщо немає маленьких дітей під опікою, не інвалід, то можна… Якщо робить вдома шкоду, то можна… Все-таки Україну треба захищати", — заявив Філюк.

