"Війна — покарання українцям за...": відомий священик здивував мережу заявою (відео)
Українці вже висловилися у відповідь
Священик Православної Церкви України Олексій Філюк заявив, що війна – це покарання українцям за 12 мільйонів абортів. Це, певно, кількість за часи незалежності України.
Що потрібно знати:
- Священик вважає, що ці ненароджені діти могли б сьогодні захищати країну
- Цифра в 12 мільйонів є приблизною і фактична кількість абортів може бути більшою
- Філюк таким чином відповів на запитання про те, чому Бог допустив війну
Таку заяву Філюк зробив в інтерв’ю Марічці Довбенко. З його слів, ці ненароджені могли б захищати країну.
Сьогодні, якби поставили цих 12 млн абортованих дітей в оборону України, вони б закидали шапками мокшанців. Сьогодні демографічна криза і нема кому воювати
Таким чином він відповів на запитання своєї співрозмовниці про те, як Бог припустився цієї війни — саме це часто запитують українці.
При цьому він додав, що в деяких європейських країнах нібито кількість абортів може бути ще більшою. А 12 млн абортів саме в Україні — це лише приблизна статистика. Філюк каже, що їх може бути більше.
Реакція мережі
Висловлювання викликало активне обговорення у соцмережах та неоднозначну реакцію користувачів. У коментарях під уривками роликів у пабликах українці висловлюються:
- "Більшого цинізму не вигадати";
- "Погоджуюсь на 100%. Але не лише через аборти ми страждаємо"
- "Аборти робляться не тільки з забаганки".
Олексій Філюк — хто він
Олексій Петрович Філюк – український релігійний діяч, громадський активіст, волонтер, блогер, член національної спілки журналістів України.
Народився 5 серпня 1984 року у селі Шушківці Кременецького району Тернопільської області України.
З десяти років служив у храмі. Навчався у Білозерській загальноосвітній школі.
З 2014 року у Шушківцях працює керівником будинку культури та менеджером агрохолдингу.
Керівник ансамблю "Гомон".
2024 року видав книгу "365 християнських пісень на кожен день Божий".
У лютому 2024 року вступив до Національної спілки журналістів України.
Інші заяви Філюка
Цього року до Філюка звернувся працівник ТЦК, який запитав, чи є гріхом працювати у військкоматі та займатися "бусифікацією". Священник відповів, що то його робота.
"Якщо людину мобілізували і в неї посадові обов’язки працювати у відділі комплектування, територіальних центрах, ну то який тут гріх? Людина працює, виконує свої посадові обов’язки. Якби куховарка ловила з черпаком і вела до ТЦК, то було б може дивно. Або б священник закликав людей…Священник повинен молитися, служити та відповідати на запитання, які люди ставлять".
Одночасно він заявив, що для чоловіка бути тим, хто ухиляється і ховатися від ТЦК – гріх, адже захист Батьківщини є обов’язком.
"Захищати Батьківщину — це твій обов’язок. Сховатися — це ненормально. Але для людей це… у кожного своя думка".
Щобільше, Філюк говорив, що "здати" тестя в ТЦК не є гріхом.
"Ну якщо вже дуже "шкідливий" і не має протипоказань по здоров'ю, міцний, здоровий, а завдає шкоди вдома, п'є, мучить тещу, мучить дітей, то не буде гріхом здати його до ТЦК. Я так гадаю. Якщо немає маленьких дітей під опікою, не інвалід, то можна… Якщо робить вдома шкоду, то можна… Все-таки Україну треба захищати", — заявив Філюк.
