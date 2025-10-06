"Гордон покусав?". Прогноз Кіма про завершення війни обурив українців

Користувачі згадали навіть обіцянки Арестовича

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що війна в Україні цілком може закінчитись дипломатичним шляхом. Ба більше, це може статись досить скоро.

Що треба знати:

Кім дав прогноз коли закінчиться війна

Який нюанс є в його заяві

Українців обурили слова голови ОВА

Як зазначив Кім в інтерв'ю "Главкому", війна в Україні дійсно може закінчитись дипломатичним шляхом. До того ж підписання мирної угоди — основна умова для цього. Хоча фактично війну Росія може закінчити в будь-яку мить, коли зупинить вогонь.

Відповідаючи на питання кореспондента, Кім озвучив свій особистий часовий діапазон, у якому, на його думку, може настати завершення збройної агресії.

"Мій особистий прогноз – це станеться в діапазоні від двох місяців до року", — заявив голова Миколаївської ОВА.

Однак ця заява неабияк обурила українців, адже чимало пабліків перекрутили слова Кіма. Вони писали: "Війна закінчиться впродовж двох місяців, або року, — глава Миколаївської ОВА Кім". У мережі користувачі обурювались таким словам, адже це не перша обіцянка про закінчення війни. Чимало людей згадували славнозвісного ексрадника ОП Олексія Арестовича чи журналіста Дмитра Гордона. Дехто наголошував, що для правдивості Кіму слід було додати рік, адже заяви ніби трохи розмита.

