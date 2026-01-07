Теперь вспомнил и россиян: скандальный священник выступил с новым заявлением о греховности абортов

Ранее он говорил, что война – якобы наказание украинцам за миллионы абортов

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк сказал, что делать аборт – грех, даже если беременность наступила в результате изнасилования россиянином. Эти слова вызвали волну недовольства.

Что нужно знать:

Филюк усыновил четверых детей

Он активно ведет соцсети и нередко делает высказывания, которые неоднозначно воспринимаются

ПЦУ считает аборт грехом

Алексей Филюк

В разговоре с Филюком накануне Рождества журналистка Маричка Довбенко спросила его, грех ли делать аборт, если украинка беременна после изнасилования российскими солдатами. Священнику было трудно ответить на этот вопрос.

Вопрос настолько болезненный… Я здесь не буду давать ответы, – сначала сказал Филюк

Однако он не остановился на этом и стал дальше рассуждать об абортах. В конце концов, он все же сказал, что аборт — это грех.

Ну что ребенок виноват? Не дам четкого ответа. Убивать все равно грех. Это так: греха натворили другие, еще мы будем брать грех, убивать свой плод… Вы его под сердцем носили и убивать? Грех, – сказал священник

Впрочем, стоит отметить, что он высказал позицию ПЦУ (и любой христианской церкви) относительно абортов. Согласно учению Православной Церкви, аборт — это грех против заповеди "Не убий".

Однако человек свободен — поэтому только женщина имеет право принимать решение о сохранении или прерывании своей беременности. Это незыблемое правило в любой ситуации, а тем более когда беременность наступила из-за изнасилования врагом.

Многих украинцев ответ Филюка возмутил. В комментариях под этим видео много очень отрицательных отзывов. Другие объясняют, что он говорил с точки зрения церкви и священник просто не мог ответить иначе.

Вот некоторые из комментариев:

Всех таких "деток" предлагаю Филюку под крыльцо сносить

Вася сидит в чистой рясе в теплом офисе (церкви) и рассуждает, что делать травмированному человеку, которому нужна помощь и сочувствие

Легко быть святым за счет других

Ужас какой-то

Вы ждали другого ответа от священника?

Вы пришли к священнику, у которого в религии аборт — это грех, который вы ожидали услышать?

Он говорит что да, со стороны церкви это грех, но здесь такая ситуация что человек сам должен выбирать

Напомним, в этом же интервью Филюк заявил, что война – это наказание украинцам за 12 миллионов абортов. Это тоже вызвало волну возмущения.