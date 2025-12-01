Соцвиплати зросли, податки теж: як 2026 рік змінив життя українців

2026 рік приніс в Україну чималі зміни. Вони торкнуться як соціальної сфери, включно з мінімальними зарплатою та пенсією, так і питань податків, мобілізації та навіть назв алкогольних напоїв. Що нового — читайте в матеріалі "Телеграфу"

Відсьогодні, з 1 січня, в Україні впроваджується низка змін. Вони впливатимуть на життя українців у різних сферах. Деякі з них почали діяти одразу з початком року, а деякі — пролонговані у часі.

Зріс прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та пенсія

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для дітей до 6 років — 2 817 грн, для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн, для працездатних осіб — 3 328 грн, для непрацездатних — 2 595 грн, загальний показник — 3 209 грн.

Зростання прожиткового мінімуму впливає на розмір низки соціальних виплат, пільги та деякі штрафи, які розраховуються відповідно до нього. Зокрема, штраф для роботодавця, в разі, якщо співробітник працює неофіційно. Перший штраф — десятикратний розмір прожиткового мінімуму, а при повторному порушенні — 259 410 за кожну особу.

Мінімальна зарплата у 2026 році — 8 647 (проти 8 000 торік). В годину мінімальний дохід — 52 грн. Мінімальна пенсія — 2595 грн, якщо пенсіонер працює, якщо ж ні — 3328 грн.

Зміни для пенсіонерів

Якщо виходите на пенсію у 2026 році — повинні мати не менше ніж 33 роки стажу. Також, в березні запланована індексація пенсії. Проте частина пенсіонерів може отримати менші виплати. Це стосується тих, хто отримує виплату, більшу за максимальну — 25 950 гривень.

Педагогам — більші зарплати

В цьому році педагоги та науково-педагогічні працівники отримуватимуть на 30% більшу зарплату. Уряд у 2025 році затвердив відповідну постанову. Однак це стосується тільки тих закладів, які фінансуються з державного бюджету.

Українській тарифи на дзвінки в Європі

ЄС та Україна стануть єдиним мобільним простором. Дзвінки, SMS та мобільний інтернет у 27 країнах ЄС оплачуватимуть за українським тарифом. Громадяни ЄС також зберігатимуть домашній тариф при поїздках в Україну. Додатково підключати не потрібно — має запрацювати автоматично.

Календар щеплень

У 2026 році з'явилась вакцинація від вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат 12–13 років, змінюється схема вакцинації проти гепатиту B із використанням комбінованих вакцин, перенесено терміни щеплень КПК на 1 і 4 роки, БЦЖ робитимуть уже на другу добу життя, а для поліомієліту повністю переходять на інактивовану вакцину з оновленим графіком.

Календар щеплень від МОЗ з 2026 року

Дитячі виплати стали більше

Із січня 2026 року в Україні зросли дитячі соціальні виплати. При народженні дитини виплачують 50 тисяч гривень, виплата щомісяця матерям без трудового стажу зросла до 7000 грн. Для родин, де батьки обидва працюють і є дитина до 1 року призначається виплата 8 000 грн (12 тис. грн — для дітей з інвалідністю), якщо з дитиною до 3 років лишається один з батьків — зберігається виплати ЄСВ. Якщо ж дитині на 1 січня 2026 ще не має року — для неї використовують новий порядок виплат. Проєкти "Пакунок малюка" та "Пакунок школяра" продовжують працювати.

Виплати на дітей з 1 січня 2026 року

У Львові з 1 січня 2026 року виплачуватимуть щомісячну допомогу для родин, у яких одночасно народилося троє і більше дітей.

Нове в виїзді за кордон

З січня частина чоловіків від 23 до 60 років може виїхати за кордон на 60 днів. Мова про тих, хто працює у медіа та сфері комунікацій. Це можуть бути тільки робочі поїздки, для яких потрібні запрошувальні документи та лист від Держкомтелерадіо.

Від січня також в двох потягах за кордон — Київ-Перемишль та Київ-Хелм мають проводити митний та прикордонний контроль прямо в потягах, без зупинок на кордоні.

Тарифи на газ

Вартість газу у 2026 році не зросла, проте змінилась вартість його транспортування для бізнесу та промисловості. Підвищення буде в два етапи — з 1 січня та 1 квітня. Для населення це може означати дорожчі товари та послуги. Що ж до вартості транспортування газу для побутових споживачів, вона зміниться залежно від споживання за попередній газовий рік.

Без коньяку та з новими вимогами до вина

З 2026 року в Україні не має бути напоїв, що називаються "коньяк", але вироблені не в певному регіоні Франції. Використовуватиметься загальна назва — бренді. Українські винороби також зіткнуться з певним нововведенням — оновлене законодавство щодо виробництва вина вимагає чіткішої класифікації та оновленої інформації на етикетках. Для малих виноробень заплановані послаблення

Бронювання у 2026 році

У мобілізації в 2026 році змін не очікується, а от для бронювання чоловікам потрібно мати більшу зарплату, ніж торік. Через підвищення прожиткового мінімуму,з 1 січня заброньований працівник має отримувати не менше 21 617,50 грн на місяць. Оновили також перелік тих організацій, які можуть бронювати чоловіків, серед них з'явились деякі гуманітарні організації.

Для тих, хто готується до вступу в ВНЗ

З січня і на 3-6 місяців при університетах відкриватимуть "нульовий курс". Так ВНЗ готуватимуть дітей до здачі НМТ. Перелік предметів — такий як на тестуванні.

Зміни в податковому законодавстві

З 1 січня 2026 року ФОПи замість щомісячного подання податкових розрахунків мають квартальну звітність, яку потрібно буде подавати лише у разі фактичних виплат працівникам або контрагентам — не пізніше ніж через 40 календарних днів після закінчення кварталу. Також почала діяти оновлена форма декларації з орендної плати за користування державними сільськогосподарськими землями.

Оскільки зросли мінімальна заробітна плата до 8647 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — до 3328 грн, це автоматично збільшило податкове навантаження на підприємців.

Розміри єдиного податку у 2026 році:

для I групи — 332,8 грн на місяць,

для II групи — 1729,4 грн,

для III групи — 5% від доходу.

Військовий збір для ФОП І та II груп зріс до 864,7 грн на місяць, тоді як підприємці III групи й надалі сплачуватимуть 1% від доходу. Мінімальний єдиний соціальний внесок зріс до 1902,34 грн на місяць (22% від мінімальної зарплати) та став обов’язковим для всіх груп. Водночас оновили й ліміти річного доходу:

для I групи — 1 444 049 грн,

для II групи — 7 211 598 грн,

для III групи — 10 091 049 грн.

Сфера держреєстрації

З 1 січня 2026 року в Україні діє нова процедура розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Замість колегій ці питання розглядатимуть спеціально створені комісії при Міністерстві юстиції та його міжрегіональних управліннях. Оновлений порядок стосуватиметься оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних реєстраторів і територіальних органів Мін’юсту, а також результатів автоматизованих операцій у електронних реєстрах і випадків незаконного використання доступу до них.

2000 грн на здоров'я

Українцям від 40 років з січня у застосунку "Дія" приходитиме запрошення на оформлення державної виплати для програми "Скринінг 40+". 2000 грн можна зарахувати на Дія.Картку та витратити на обстеження в закладах охорони здоров'я. В кого "Дії" немає — можна подати заяву через ЦНАП.