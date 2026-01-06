Викиньте негайно: ці речі у вашому домі відбирають гроші та приносять негаразди

Вони можуть бути у кожній хаті

Часом дрібні речі у домі можуть впливати на ваше життя більше, ніж здається. Деякі предмети приносять лише проблеми та можуть заважати фінансовому добробуту.

Далі "Телеграф" розповість, які речі краще викинути, щоб уникнути негараздів. Можна почати зі стандартного — розбитого або надщербленого скла.

Старі предмети, які накопичують негатив і заважають достатку

Розбите або надщерблене дзеркало слід одразу викинути. В давнину дзеркало вважалося предметом розкоші, яке приносило гроші та позитивну енергію в дім. Якщо дзеркало має тріщини чи сколи, воно перетворює енергію багатства на енергію бідності.

Старий і затертий віник теж варто прибрати. Раніше він вважався головним інструментом домовика, який наводив лад і очищав оселю від злиднів. Стертий або пошкоджений віник може образити домовика і спричинити фінансові проблеми.

Надщерблений або битий посуд теж не слід залишати в домі. Такі предмети накопичують негативну енергію і можуть приносити безгрошів’я та різні негаразди.

Порожні пляшки теж можуть шкодити фінансам. Їх часто зберігають для господарчих потреб, але порожні предмети здатні спровокувати відтік грошей. Краще викинути або заповнити їх чимось корисним.

Поламаний годинник варто ремонтувати або викинути. Несправний годинник може зупиняти справи й створювати фінансовий застій.

Старе взуття з дефектами також слід прибрати. Пошкоджені черевики накопичують негативну енергію і можуть перекривати фінансові потоки у домі.

