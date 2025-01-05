Різдво за старим стилем: що суворо заборонено робити у це велике свято
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Частина християн в Україні зустрічає велике свято 7 січня
Українці, приходи яких залишилися на старому церковному календарі, відзначатимуть Різдвяний Святвечір 6 січня та саме Різдво Христове 7 січня. Чимало християн перейшли на новоюліанський календар, тому відсвяткували подію 25 грудня.
У великого свята є свої традиції та заборони. "Телеграф" розповідає про них докладніше у матеріалі.
Різдво: головні традиції свята
У різдвяний ранок заведено відвідувати церковне богослужіння. Після повернення додому сім’я збирається за святковим столом. Цього дня завершується Різдвяний піст, і тепер можна насолоджуватись м’ясними стравами. Традиційно центральне місце на столі займає кутя.
На Різдво прийнято вітати одне одного словами "Христос народився", а у відповідь говорити "Славимо Його". Цього дня і наступні кілька днів за традицією ходять і співають колядники та вертепи. Вони сповіщають про народження Христа і прославляють Спасителя.
Що не можна робити на Різдво
На Різдво існує низка заборон, пов’язаних із повагою до цього святого дня. Основні з них свідчать, що потрібно:
- Уникати тяжкої роботи. Різдво – це час радості та відпочинку. Цього дня намагаються уникати фізично важкої роботи, прибирання, прання та інших побутових справ.
- Не сваритися і не лаятися. Сварки, образи та лайка можуть затьмарити свято.
- Не гадати. Ворожіння та будь-які магічні ритуали на Різдво вважаються неналежними.
- Не відмовляти у допомозі. Відмовляти у допомозі нужденним чи бути жадібним вважається поганим знаком.
- Не відмовлятися від гостей. У традиціях багатьох народів гість у домі на Різдво приносить щастя.
Нагадаємо, що за новоюліанським календарем 6 січня відзначається Хрещення Господнє 2025. Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити напередодні Богоявлення.