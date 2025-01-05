Різдво за старим стилем: що суворо заборонено робити у це велике свято

Частина християн в Україні зустрічає велике свято 7 січня

Українці, приходи яких залишилися на старому церковному календарі, відзначатимуть Різдвяний Святвечір 6 січня та саме Різдво Христове 7 січня. Чимало християн перейшли на новоюліанський календар, тому відсвяткували подію 25 грудня.

У великого свята є свої традиції та заборони. "Телеграф" розповідає про них докладніше у матеріалі.

Різдво: головні традиції свята

У різдвяний ранок заведено відвідувати церковне богослужіння. Після повернення додому сім’я збирається за святковим столом. Цього дня завершується Різдвяний піст, і тепер можна насолоджуватись м’ясними стравами. Традиційно центральне місце на столі займає кутя.

На Різдво прийнято вітати одне одного словами "Христос народився", а у відповідь говорити "Славимо Його". Цього дня і наступні кілька днів за традицією ходять і співають колядники та вертепи. Вони сповіщають про народження Христа і прославляють Спасителя.

Що не можна робити на Різдво

На Різдво існує низка заборон, пов’язаних із повагою до цього святого дня. Основні з них свідчать, що потрібно:

Уникати тяжкої роботи . Різдво – це час радості та відпочинку. Цього дня намагаються уникати фізично важкої роботи, прибирання, прання та інших побутових справ.

. Різдво – це час радості та відпочинку. Цього дня намагаються уникати фізично важкої роботи, прибирання, прання та інших побутових справ. Не сваритися і не лаятися . Сварки, образи та лайка можуть затьмарити свято.

. Сварки, образи та лайка можуть затьмарити свято. Не гадати . Ворожіння та будь-які магічні ритуали на Різдво вважаються неналежними.

. Ворожіння та будь-які магічні ритуали на Різдво вважаються неналежними. Не відмовляти у допомозі . Відмовляти у допомозі нужденним чи бути жадібним вважається поганим знаком.

. Відмовляти у допомозі нужденним чи бути жадібним вважається поганим знаком. Не відмовлятися від гостей. У традиціях багатьох народів гість у домі на Різдво приносить щастя.

Нагадаємо, що за новоюліанським календарем 6 січня відзначається Хрещення Господнє 2025. Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити напередодні Богоявлення.