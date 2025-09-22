Число вражає. Скільки ВПО насправді отримали житло від держави

Заявок було подано понад пів мільйона

Держава з початку повномасштабного вторгнення змогла забезпечити житлом лише 63 ВПО. Однак заявок було подано понад 500 тисяч.

Про це пише "Економічна правда". Зазначається, що тільки за серпень 2025 в реєстрі вже 220 тисяч заявок на житло.

При цьому Мінрозвитку кажуть, що точний облік ВПО і їх потреб важко буде зробити. За іншими даними, у черзі на тимчасове житло було 23,1 тис. ВПО (а не 200+), а за 2022–2024 роки житлом забезпечили 4,2 тис. осіб.

Однак наразі в Україні понад 4,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які потребують десятків мільярдів гривень державних і донорських коштів. Лише у 2022 році виплати на проживання ВПО обійшлися бюджету в 53,5 млрд грн.

Через велику кількість запитів Уряд намагався знизити їх кількість сертифікатами на житло (17,8 млрд грн), оплатою розміщення (3,8 млрд грн) та міжнародними проєктами (зокрема HOPE на 224 млн дол.). Були і інвестиції у соціальне орендне житло (позика ЄІБ – 200 млн євро). Але ефективність цих житлових механізмів вважають низькою. Ба більше, дані різних державних органів щодо забезпечення ВПО дахом над головою суперечать одне одному.

До прикладу, за даними Мінрозвитку, станом на кінець 2024 року у черзі на тимчасове житло перебувало 23,1 тисячі ВПО, а фактично забезпечено житлом за 2022–2024 роки – 4,2 тисячі осіб.

Порівнняня даних ДП ІОЦ та Мінрозвитку

При цьому потреби за Єдиною базою даних внутрішньо переміщених осіб (ЄІБД) становлять 222 тисячі. Враховуючи такий розрив, виникає питання до єдиної таксономії житлових потреб. Одним з найефективніших механізмів вирішення житлових проблем ВПО виявились сертифікати.

Механізми забезпечення житлом ВПО

Держава забезпечила тимчасовим житлом у 2022-2024 році лише 4 236 осіб, а черга складала 23 099 громадян – покриття близько 18% А за даними ЄІБД, у тій самій системі за 3,5 роки закрито лише 63 житлові потреби ВПО.

