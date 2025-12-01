Українці вже можуть подавати заявки на 2 млн на житло: як прийдуть гроші і хто отримає першим
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Якщо в родині є кілька ветеранів зі статусом ВПО, ваучери можна об'єднати
В Україні 1 грудня стартувала нова державна програма підтримки ветеранів. Учасник бойових дій зі статусом внутрішньо-переміщеної особи, який переїхав з тимчасово окупованої території, має право подати заяву на житловий ваучер.
Житловий ваучер є електронним документом "вартістю" 2 млн грн, який можна використати як на купівлю вже збудованого житла, або ж інвестицію в новобудову чи іпотеку. Про це повідомляє портал державних послуг "Дія".
Що треба знати
- Претендент не повинен мати житла на підконтрольній Україні території
- Подання заяви передбачає обов’язкову згоду чоловіка або дружини
- Ваучер не потребує скасування права власності на житло, яке залишилося на ТОТ
Подавати заяву у застосунку "Дія" можна громадянам, які одночасно:
- мають статус внутрішньо-переміщеної особи (ВПО);
- мають статус учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ), отриманий як під час антитерористичної операції на сході України (АТО/ООС), так і після повномасштабного вторгнення;
- мають зареєстроване місце проживання на тимчасово-окупованих територіях (ТОТ);
- проживають, але не мають житла на підконтрольній території (за винятком випадків непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій);
- не отримували компенсацій у "єВідновленні" й не подавали заяв на інші житлові програми.
Умови не мати власного житла та не отримувати допомоги від держави поширюються також на дружину чи чоловіка і дітей.
Ваучер не компенсує зруйноване або пошкоджене житло на ТОТ та не потребує перевірки майна. Окрім того, право власності на житло, яке знаходиться на ТОТ, скасовувати не потрібно.
Як оформити у "Дії"заяву на житловий ваучер
- Оновіть застосунок "Дія" до останньої версії.
- Перейдіть у розділ "Сервіси".
- Оберіть "Послуги для ВПО" → "Заява про житловий ваучер".
- Підтвердьте склад сім’ї — дані з реєстрів підтягнуться автоматично. За потреби можна уточнити інформацію (наприклад, щодо неповнолітніх дітей).
- Отримайте згоду чоловіка / дружини через "Дію" (сповіщення, посилання або QR-код).
- Заповніть заяву, підпишіть Дія.Підписом і надішліть.
- Очікуйте розгляд заяви комісією та рішення.
Кошти, як наголошується, надходитимуть безготівково — на рахунок продавця або банку, що гарантує прозорість і цільове використання. Про початок їх виплати обіцяють повідомити додатково.
Причому, якщо в родині декілька ветеранів зі статусом ВПО, ваучери можна буде об’єднати, наголошують у "Дії".
Нагадаємо, "Телеграф" писав, що ВПО можуть скористатись кредитом на житло за програмою єОселя. Для них доступна компенсація першого внеску в розмірі 70%.