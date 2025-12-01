Українці вже можуть подавати заявки на 2 млн на житло: як прийдуть гроші і хто отримає першим

Якщо в родині є кілька ветеранів зі статусом ВПО, ваучери можна об'єднати

В Україні 1 грудня стартувала нова державна програма підтримки ветеранів. Учасник бойових дій зі статусом внутрішньо-переміщеної особи, який переїхав з тимчасово окупованої території, має право подати заяву на житловий ваучер.

Житловий ваучер є електронним документом "вартістю" 2 млн грн, який можна використати як на купівлю вже збудованого житла, або ж інвестицію в новобудову чи іпотеку. Про це повідомляє портал державних послуг "Дія".

Що треба знати

Претендент не повинен мати житла на підконтрольній Україні території

Подання заяви передбачає обов’язкову згоду чоловіка або дружини

Ваучер не потребує скасування права власності на житло, яке залишилося на ТОТ

Подавати заяву у застосунку "Дія" можна громадянам, які одночасно:

мають статус внутрішньо-переміщеної особи (ВПО);

мають статус учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ), отриманий як під час антитерористичної операції на сході України (АТО/ООС), так і після повномасштабного вторгнення;

мають зареєстроване місце проживання на тимчасово-окупованих територіях (ТОТ);

проживають, але не мають житла на підконтрольній території (за винятком випадків непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій);

не отримували компенсацій у "єВідновленні" й не подавали заяв на інші житлові програми.

Умови не мати власного житла та не отримувати допомоги від держави поширюються також на дружину чи чоловіка і дітей.

Ваучер не компенсує зруйноване або пошкоджене житло на ТОТ та не потребує перевірки майна. Окрім того, право власності на житло, яке знаходиться на ТОТ, скасовувати не потрібно.

Як оформити у "Дії"заяву на житловий ваучер

Оновіть застосунок "Дія" до останньої версії.

Перейдіть у розділ "Сервіси".

Оберіть "Послуги для ВПО" → "Заява про житловий ваучер".

Підтвердьте склад сім’ї — дані з реєстрів підтягнуться автоматично. За потреби можна уточнити інформацію (наприклад, щодо неповнолітніх дітей).

Отримайте згоду чоловіка / дружини через "Дію" (сповіщення, посилання або QR-код).

Заповніть заяву, підпишіть Дія.Підписом і надішліть.

Очікуйте розгляд заяви комісією та рішення.

Кошти, як наголошується, надходитимуть безготівково — на рахунок продавця або банку, що гарантує прозорість і цільове використання. Про початок їх виплати обіцяють повідомити додатково.

Причому, якщо в родині декілька ветеранів зі статусом ВПО, ваучери можна буде об’єднати, наголошують у "Дії".

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що ВПО можуть скористатись кредитом на житло за програмою єОселя. Для них доступна компенсація першого внеску в розмірі 70%.