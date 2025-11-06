Як отримати житло за програмою "єОселя": названі головні кроки

Якщо заява заповнена коректно та відповідає умовам програми, заявник отримує повідомлення про її схвалення

Українці можуть купити квартиру через програму доступного кредитування житла "єОселя". Для цього необхідно виконати лише три простих кроки.

Що потрібно знати:

"єОселя" – це нова програма доступного кредитування житла, ініційована Президентом України

Станом на листопад 2025 року середня сума кредиту за програмою "єОселя" становить 1,68 млн грн

Після схвалення заявки в "Дії" позичальник має 30 днів, щоб визначитися з банком і житловим об’єктом

Про це ексклюзивно для "Телеграфа" розповіла Катерина Личана, начальниця управління роботи з партнерами Глобус Банку.

Як отримати житло через "єОселя" — всі етапи

Перший етап — подання заявки через портал "Дія"

У ній необхідно вказати основні дані:

сімейний стан,

місце роботи,

рівень доходів,

орієнтовна вартість житла, що купується

сума первісного внеску.

Другий етап – попереднє схвалення

Якщо заява заповнена коректно та відповідає умовам програми, заявник отримує повідомлення про її схвалення.

Практично одразу після підтвердження заявки користувач у "Дії" бачить пропозиції від банків, що беруть участь у програмі, із зазначенням можливої суми кредиту. Фінансові установи приймають такі рішення оперативно – у додатку з’являються як погодження, і відмови. Втім, це лише попереднє схвалення. Для остаточного рішення потрібно вибрати нерухомість та подати до банку сказала Личана.

Третій етап – вибір банку та житла

Після схвалення заявки позичальник має 30 днів, щоб визначитися з банком і житловим об’єктом, який планує придбати.

Для вторинного ринку діють певні обмеження: вік будинку має не перевищувати 3 або 20 років — залежно від категорії позичальника та житла.

Натомість із первинним ринком все простіше. Список акредитованих новобудов розміщено на сайтах банків-учасників та ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитель"), яка є оператором програми "єОселя". Позичальник може вибрати зручну локацію, підібрати квартиру за площею, плануванням і навіть вибрати поверх. До того ж, первинна нерухомість зазвичай коштує дешевше, ніж на вторинному ринку.

Як отримати житло через єОселя. Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому житлі буде найхолодніше взимку і чому. Експерт Крістіна Ненно каже, що ці будинки спочатку холодні через радянські норми.