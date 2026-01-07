Це може спрацювати: поради американських виживальників, як зігрітися у будинку без опалення

Лайфхак, який дивує своєю простотою та ефективністю

Українці під час повномасштабної війни живуть у важких умовах. Особливо складно буває під час відключень світла, за якими часто йдуть і відключення тепла у будинках. Проте є способи, як зігрітися за таких непростих умов.

"Телеграф" розповідає поради американських виживальників, як зігрітися у будинку без опалення.

Прості способи зігрітися

Є кілька простих і доступних способів зігріти себе, коли в домі холодно. Перше, що потрібно зробити, це запастися термобілизною. І пам’ятайте, що краще надіти кілька шарів тонкого одягу, ніж щось одне, але грубе.

У ліжко з собою можна взяти грілки. Вибір великий — від сучасних портативних грілок і класичних гумових до саморобних у вигляді пляшки з гарячою водою або розігрітою крупою в шкарпетці. Все це допоможе зігрітися та заснути.

Щоб було тепліше, можна носити в будинку головний убір. Тонка шапка в приміщенні або каптур худі реально допомагають зігрітися в холодній квартирі. А ще можна пити багато гарячих рідин – від чаю/кави до бульйону чи супу. Таке зігрівання зсередини не дасть вам замерзнути.

Намет у будинку допоможе зберігати тепло. Фото: згенеровано ШІ

Поради американських виживальників

Якщо ви опинилися в тяжкій ситуації, коли в будинку по кілька днів немає опалення, то вам знадобляться більш надійні способи, як зігріти себе. Такими на сайті Reddit поділилися американські виживальники.

Вони радять купити додому похідний намет та спальні мішки. Звичайно ж і тут знадобиться термобілизна. Просто встановіть намет посеред кімнати, принесіть усередину всілякі ковдри та подушки, щоб зробити якомога комфортнішим перебування в цьому наметі. А на ніч можна укутатися в спальні мішки, які точно не дадуть вам замерзнути.

Також можна запастись спеціальними гасовими або пропановими обігрівачами. Однак разом із ними важливо купити і датчик чадного газу, щоб спроби зігрітися не призвели до фатальних наслідків.

