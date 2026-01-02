Не заливайте напій одразу: у мережі здивували цікавим лайфхаком із термосом

Коли термос холодний, його стінки одразу починають забирати тепло у напою

У холодну пору року можна зіткнутися з проблемою швидкого остигання чаю або кави в термосі. Однак вирішити це можна за допомогою простого лайфхака, який, напевно, знає не багато хто.

Про це розповіли досвідчені фахівці з магазину тактичного та туристичного спорядження. За їхніми словами, перед тим, як заливати напій у термос, рекомендується попередньо прогріти його окропом.

Для цього потрібно налити всередину гарячу воду, закрити кришку і акуратно струсити ємність, щоб рівномірно тепло розподілилося по стінках. Після цього воду слід злити та залити потрібний напій. Такий метод дозволяє значно довше зберігати температуру та підвищує ефективність роботи термоса, особливо в холодну пору року.

Річ у тому, що коли термос холодний, його стінки одразу починають забирати тепло у напою. У перші хвилини температура різко знижується, тому що енергія йде на нагрівання самого корпусу. Коли ви заливаєте окріп і прогріваєте термос заздалегідь, його стінки вже теплі і не "крадуть" тепло напою.

