Это может сработать: советы американских выживальщиков, как согреться в доме без отопления

Лайфхак, который удивляет своей простотой и эффективностью

Украинцы во время полномасштабной войны живут в тяжелых условиях. Особенно трудно бывает во время отключений света, за которыми часто следуют и отключения тепла в домах. Однако есть способы, как согреться в таких непростых условиях.

"Телеграф" рассказывает советы американских выживальщиков, как согреться в доме без отопления.

Простые способы согреться

Есть несколько простых и доступных способов согреть себя, когда в доме холодно. Первое, что нужно сделать, это запастись термобельем. И помните, что лучше надеть несколько слоев тонкой одежды, чем что-то одно, но грубое.

В кровать с собой можно взять грелки. Выбор большой — от современных портативных грелок и классических резиновых до самодельных в виде бутылки с горячей водой или разогретой крупой в носке. Все это поможет согреться и уснуть.

Чтобы было теплее, можно носить в доме головной убор. Тонкая шапка в помещении или капюшон худи реально помогают согреться в холодной квартире. А еще можно пить много горячих жидкостей — от чая/кофе до бульона или супа. Такое согревание изнутри не даст вам замерзнуть.

Палатка в доме поможет мохранить тепло. Фото: сгенерированно ИИ

Советы американских выживальщиков

Если вы оказались в тяжелой ситуации, когда в доме по несколько дней нет отопления, то вам пригодятся более надежные способы, как себя согреть. Такими на сайте Reddit поделились американские выживальщики.

Они советуют купить домой походную палатку и спальные мешки. Конечно же и здесь пригодится термобелье. Просто установите палатку посреди комнаты, принесите внутрь всевозможные одеяла и подушки, чтобы сделать как можно комфортнее пребывание в этой палатке. А на ночь можно укутаться в спальные мешки, которые точно не дадут вам замерзнуть.

Также можно запастись специальными керосиновыми или пропановыми обогревателями. Однако вместе с ними важно купить и датчик угарного газа, чтобы попытки согреться не привели к фатальным последствиям.

