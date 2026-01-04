Вполовину дешевше: де купити червону рибу та креветки зі великими знижками

"Сільпо" тішить знижками на морепродукти

Українські магазини продовжують тішити покупців приємними знижками на продукти. Серед таких товарів зараз є червона риба та креветки. Деякі продукти можна купити майже вполовину дешевше.

Знижки діятимуть у мережі "Сільпо" до 7 січня 2026 року. Про це повідомляє "Телеграф".

Так, форель та слабосолона сьомга від торгової марки "Премія" по 180 грамів зараз коштують 179 гривень замість 284 гривень, тобто економія 105 гривень.

Форель та Сьомга зі знижкою в 37%

Креветки "Премія" неочищені, варено-морожені та глазуровані продаються по 369 гривень за кілограм замість 569 гривень, знижка складає 35%. А креветка "Ванамей" хвости в глазурі 100 грамів можна купити за 44,90 гривень замість 89,90 гривень, тобто за половину вартості.

Морепродукти за акційними цінами у "Сільпо"

Це гарна нагода для тих, хто любить морепродукти та червону рибу. Зауважимо, що такі знижки бувають нечасто, тому поспішати варто вже зараз.

