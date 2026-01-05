Пару хвилин і в квартирі буде тепліше. Як швидко позбутись протягу у найнедоступнішому місці вікна

Звичайна замазка чи скотч не допоможуть

Чимало українців в холодну пору року стикаються з тим, що від пластикових вікон досить сильний протяг, особливо на стику підвіконня та рами. У мережі вже розповіли, як це швидко виправити.

Відповідне відео опублікував майстер у Тік Ток. За його словами, аби виправити ситуацію з протягом треба лише кілька речей та герметик.

На відео чоловік пояснює, що цей спосіб підійде тільки, аби утеплити стик підвіконня та рами. Адже якщо протяг йде саме з частини вікна, яка відчиняється, треба вирішувати проблему з гумками тощо.

Аби холодне повітря не потрапляло у будинок з підвіконня, треба цю щілину замазати. Але робити це потрібно правильно, щоб результат тримався не пару днів. Для цього знадобиться звичайний спирт, ватний диск, герметик з пістолетом. Спочатку слід добре знежирити стик, куди заливатиметься герметик. Для цього його треба протерти спиртом.

Після висихання взяти герметик у пістолеті, краще використовувати білий чи прозорий. Обережно нанести герметик на щілину та руками чи чистою безворсовою ганчіркою прибрати зайві залишки герметика. За кілька хвилин він повністю висохне і у квартирі стане значно тепліше.

