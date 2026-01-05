"Найсмачніше" місце Києва: де знаходиться провулок, назва якого змушує посміхнутися

Він отримав нову назву в рамках декомунізації

У Києві можна знайти локації, назви яких звучать як декорації до дитячої казки. Одне з таких місць – Солодкий провулок. Проте за "смачним" топонімом стоїть цілком реальна історія київського мікрорайону Бортничі.

Так, провулок "Солодкий" розташований у Дарницькому районі столиці. Це тиха локація довжиною близько 320 метрів, що пролягає між вулицею Євгена Харченка та Хвойною.

Тут ви не зустрінете галасливих магістралей, багатоповерхівок чи промислових гігантів. Забудова провулка винятково садибна: приватні будинки з невеликими садами створюють атмосферу спокійного передмістя прямо в межах мегаполіса.

Від радянського минулого

З середини XX століття і до 2015 року цей об’єкт мав типову радянську назву – 1-й провулок Комінтерна. У рамках декомунізації та дерусифікації топонім вирішили змінити більш автентичний.

Вибір назви "Солодкий" не був випадковим. Він безпосередньо пов’язаний з історією самої місцевості. Назва "Бортничі" походить від слова "борть" — так називали дупла в деревах, де жили дикі бджоли і де давні слов’яни добували мед.

Як знайти "Солодкий" провулок

Дістатися цього місця можна на громадському транспорті від станції метро "Харківська":

Автобус №104 (до зупинки "Вул. Автотранспортна"). Маршрутні таксі №529, 753 або 324П до тієї самої зупинки.

Від зупинки слід пройти пішки близько 4 хвилин. Для тих, хто використовує навігатор, точні координати локації: 50.37617064465341, 30.70748748891215.

