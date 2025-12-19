Найкрасивіший незвичайний виноград – хіт-парад із трьох сортів

Є ягоди з формою пальців, або грона, схожі на морського їжака

У світі налічується понад 8 тисяч сортів винограду, а гібридних форм і не злічити. До того ж світова селекція не стоїть на місці і у світ постійно виходять все нові і нові. Але серед безлічі сортів сортів є кілька, особливо вартих уваги.

Геловін

Вау-ефект гарантований, якщо ви посадите сорт винограду Геловін. Зауважте, у цих ягодах немає насіння, це повноцінний кишмиш.

Про Геловін можна говорити багато і довго, а краще посадити такий саджанець (краще щеплений) і милуватися цією красою. Хтось порівнює його ягоди з гачкуватими пальцями, а комусь його гроно нагадує морського їжака. У будь-якому випадку це солодкий виноград, який дозріває в умовах Центру України в середині серпня, і є досить невибагливим.

Виноград Геловін

Аватар

Іншим не менш цікавим можна назвати ще один американський кишмиш Аватар. Ягоди як товсті пальці довжиною близько 5-6 см, і знизу ямочка – це Аватар.

Аватар на Дніпропетровщині дозріває в середині вересня, смак гармонійний, по солодощі поступається Геловіну, натомість хрумтить як огірок. І ці темно-сині ягоди-пальці не тільки привертають увагу сусідів, а й добре продаються на ринку.

Виноград Аватар

Дубовський рожевий

На третьому місці впевнено розташувався виноград під назвою Дубовський рожевий. Величезні гостроносі, трохи загнуті ягоди, вогняного кольору з гармонійним смаком, і грона здатні досягати 4-5 кг — це просто щось.

Дубовський рожевий дозріває до кінця серпня та має гармонійний смак. Варто відзначити, що виростити цей сорт під силу досвідченим виноградарям, оскільки назвати його невибагливим язик не повертається .

Виноград Дубовський рожевий

