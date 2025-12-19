Найкрасивіший незвичайний виноград – хіт-парад із трьох сортів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Є ягоди з формою пальців, або грона, схожі на морського їжака
У світі налічується понад 8 тисяч сортів винограду, а гібридних форм і не злічити. До того ж світова селекція не стоїть на місці і у світ постійно виходять все нові і нові. Але серед безлічі сортів сортів є кілька, особливо вартих уваги.
Геловін
Вау-ефект гарантований, якщо ви посадите сорт винограду Геловін. Зауважте, у цих ягодах немає насіння, це повноцінний кишмиш.
Про Геловін можна говорити багато і довго, а краще посадити такий саджанець (краще щеплений) і милуватися цією красою. Хтось порівнює його ягоди з гачкуватими пальцями, а комусь його гроно нагадує морського їжака. У будь-якому випадку це солодкий виноград, який дозріває в умовах Центру України в середині серпня, і є досить невибагливим.
Аватар
Іншим не менш цікавим можна назвати ще один американський кишмиш Аватар. Ягоди як товсті пальці довжиною близько 5-6 см, і знизу ямочка – це Аватар.
Аватар на Дніпропетровщині дозріває в середині вересня, смак гармонійний, по солодощі поступається Геловіну, натомість хрумтить як огірок. І ці темно-сині ягоди-пальці не тільки привертають увагу сусідів, а й добре продаються на ринку.
Дубовський рожевий
На третьому місці впевнено розташувався виноград під назвою Дубовський рожевий. Величезні гостроносі, трохи загнуті ягоди, вогняного кольору з гармонійним смаком, і грона здатні досягати 4-5 кг — це просто щось.
Дубовський рожевий дозріває до кінця серпня та має гармонійний смак. Варто відзначити, що виростити цей сорт під силу досвідченим виноградарям, оскільки назвати його невибагливим язик не повертається.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який сорт винограду зовсім не має кісточок та легкий у вирощуванні — він сподобається і вам, і вашим близьким, особливо дітям.