Гороскоп на 12 січня: грошовий добробут в Овнів, чужий вплив у Стрільців

Цей день так і манить скуштувати всі насолоди життя

У 2026 році удача посміхнеться багатьом знакам Зодіаку. Тим часом "Телеграф" підготував гороскоп на завтра, 12 січня, щоб ви заздалегідь дізналися, яким буде цей понеділок.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Особливо корисними завтра будуть духовні практики — кожна з них по-своєму сприятиме майбутнім успіхам. Медитація запустить позитивні зміни, афірмації залучать фінансовий добробут, а йога допоможе відновити енергію та життєві сили.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Енергія дня може викликати перепади настрою та похмурі роздуми. Не зациклюйтесь на негативі, щоб не проґавити безліч світлих моментів навколо. Саме позитивний настрій стане орієнтиром на шляху до нового життя, допоможе впоратися з труднощами та внутрішніми суперечностями.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цього понеділка нічні світила вам благоволять. Не варто шукати таємного підтексту в кожній події — Всесвіт налаштований допомогти, а значить все, що відбувається, в результаті обернеться вам на благо.

Рак (22 червня — 22 липня)

Настає чудовий день, ніби створений для того, щоб відчути радість життя. Легкість у тілі і ясність думок виявляться дуже доречними: з’являться реальні можливості отримати те, про що ви давно мріяли.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Першу половину дня краще провести у вільному режимі чи незвичайній обстановці. Не поспішайте з важливими рішеннями та різкими змінами до появи знаку згори. Ближче до вечора ви зможете вловити підказку та точніше визначити подальший шлях.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Вплив нічних світил принесе потужний заряд позитиву, покращить настрій та підвищить працездатність. Не бійтеся відмовляти завтра тим, кому зараз не можете допомогти, і зосередьтеся на своїх завданнях.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День сприятливий для спілкування з близькими, друзями та коханою людиною. Уникайте фінансових авантюр, не витрачайте гроші без потреби та не ризикуйте. На критику реагуйте спокійно та виважено.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цього дня плани можуть дати збій – не варто переживати, якщо події підуть не за сценарієм. Зберігайте вірність своїм принципам та довіру до себе: саме це допоможе утримати успіх.

Стрілець (23 листопада — 22 грудня)

Сприятливим стане будь-який вид творчої діяльності. Реалізуючи себе в улюбленій справі, ви зможете досягти успіху у значущих для вас сферах. Можливі моменти чужого впливу, тому приймайте рішення, спираючись насамперед на власну думку.

Козоріг (23 грудня — 20 січня)

Ви відрізняєтеся витривалістю та внутрішньою силою, але завтра Всесвіт може тимчасово послабити ці якості. Не зациклюйтесь на негативі і не замикайтеся у собі. Підтримка близьких зараз особливо важлива – не бійтеся звертатися за допомогою.

Водолій (21 січня — 19 лютого)

В оточенні можуть виникнути токсичні люди. Важливо зберігати самовладання і не піддаватися на провокації — спроби вивести вас з рівноваги виявляться марними, якщо ви налаштуєтеся на спокій.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цей день дасть шанс проявити здібності та відкрити нові перспективи. Однак не варто розпорошуватися і йти відразу кількома шляхами — є ризик опинитися під чужим впливом. Обставини можуть зіграти не на вашу користь.