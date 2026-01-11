Гороскоп на 12 января: денежное благополучие в Овнов, чужое влияние у Стрельцов

Этот день так и манит вкусить все удовольствия жизни

В 2026 году удача улыбнется многим знакам Зодиака. Тем временем "Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 12 января, чтобы вы заранее узнали, каким будет этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Особенно полезными завтра будут духовные практики — каждая из них по-своему поспособствует будущим успехам. Медитация запустит позитивные изменения, аффирмации привлекут финансовое благополучие, а йога поможет восстановить энергию и жизненные силы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Энергия дня может вызвать перепады настроения и мрачные размышления. Не зацикливайтесь на негативе, чтобы не упустить множество светлых моментов вокруг. Именно позитивный настрой станет ориентиром на пути к новой жизни, поможет справиться с трудностями и внутренними противоречиями.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот понедельник ночные светила благоволят вам. Не стоит искать тайный подтекст в каждом событии — Вселенная настроена помочь, а значит все происходящее в итоге обернется вам во благо.

Рак (22 июня — 22 июля)

Наступает замечательный день, словно созданный для того, чтобы почувствовать радость жизни. Легкость в теле и ясность мыслей окажутся как нельзя кстати: появятся реальные возможности получить то, о чем вы давно мечтали.

Лев (23 июля — 21 августа)

Первую половину дня лучше провести в свободном режиме или в необычной обстановке. Не спешите с важными решениями и резкими переменами до появления знака свыше. Ближе к вечеру вы сможете уловить подсказку и точнее определить дальнейший путь.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Влияние ночных светил принесет мощный заряд позитива, улучшит настроение и повысит работоспособность. Не бойтесь отказывать завтра тем, кому сейчас не можете помочь, и сосредоточьтесь на собственных задачах.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День благоприятен для общения с близкими, друзьями и любимым человеком. Избегайте финансовых авантюр, не тратьте деньги без необходимости и не рискуйте. На критику реагируйте спокойно и взвешенно.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день планы могут дать сбой — не стоит переживать, если события пойдут не по сценарию. Сохраняйте верность своим принципам и доверие к себе: именно это поможет удержать успех.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Благоприятным станет любой вид творческой деятельности. Реализуя себя в любимом деле, вы сможете добиться успеха в значимых для вас сферах. Возможны моменты чужого влияния, поэтому принимайте решения, опираясь прежде всего на собственное мнение.

Козерог (23 декабря — 20 января)

Вы отличаетесь выносливостью и внутренней силой, но завтра Вселенная может временно ослабить эти качества. Не зацикливайтесь на негативе и не замыкайтесь в себе. Поддержка близких сейчас особенно важна — не бойтесь обращаться за помощью.

Водолей (21 января — 19 февраля)

В окружении могут появиться токсичные люди. Важно сохранять самообладание и не поддаваться на провокации — попытки вывести вас из равновесия окажутся безуспешными, если вы настроитесь на спокойствие.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Этот день даст шанс проявить способности и открыть новые перспективы. Однако не стоит распыляться и идти сразу по нескольким путям — есть риск оказаться под чужим влиянием. Обстоятельства могут сыграть не в вашу пользу.