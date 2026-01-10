Раніше там зустрічалась богема: де в Харкові є кондитерська, що працює в будівлі кабаре (фото)
Інтер'єр будівлі дивує відвідувачів оригінальним шармом початку минулого століття
На головній в Харкові — вулиці Сумській знаходится заклад, що розмістився в надзвичайно цікавому місці. В приміщенні, яке раніше було популярним кабаре, сьогодні працює кондитерська "Крендель".
Місцева богема дуже полюбляла навідуватись в цей будинок. "Телеграф" розкаже про історію будинку, де розмістилось кафе "Крендель".
Де знаходиться заклад
"Крендель" знаходиться, напевно, у найвідомішій будівлі міста – у будинку Саламандра, на вулиці Сумській, 17. Будівля в Харкові була зведена у 1913 році. Це один із найкрасивіших будинків у Харкові, за проектом архітектора Верьовкіна будівлю прикрашають колони, вітражі та скульптури.
У 1920-1930 роках на місці кондитерської "Крендель" було кабаре, яке полюбляла місцева богема. Пізніше будинок переобладнали під комунальний, поділивши між мешканцями. Сьогодні у закладі можна подивитися на старовинні інтер'єри, величезні вітражні вікна, паркет та з'їсти тістечко.
Сьогодні там розмістилось кафе "Крендель" — сімейна кондитерська, в якій можна спробувати вишукані десерти, випити чашку ароматної кави, купити свіжоспечений хліб і насолодитися чудовим проведенням часу з видом на центр Харкова.
