Не про інтим та випорожнення: що на Закарпатті означає це смішне слово (відео)

Українська мова набуває виразності завдяки діалектам

Діалекти відіграють важливу роль у розвитку та збагаченні української мови, зберігаючи живий зв’язок з історією, побутом та світоглядом різних регіонів. Одним із найколоритніших вважається закарпатська говірка.

Сформований на перехресті культур та мов, він увібрав у собі вплив сусідніх народів та місцевої географії. Завдяки цьому він подарував українській мові безліч незвичайних і часом кумедних слів, одним із яких є прикметник "піціцький".

Це смішне слово означає дуже маленький, крихітний. Також вживається прислівник "піціцько" – мало.

"На піціцькій гітарі залабаєме вам мало", – співали закарпатські музиканти.

Мешканка Закарпаття Христина, яка розповідає у соцмережах про місцеву говірку, навела такий приклад вживання цього кумедного слова: "Позерай яке піціцьке потєто на кертові сидит!"

Також вона розповіла, що магазин на Закарпатті називають "Бовт", а продавця — "Бовташ". Замість слова будинок у цьому самобутньому краю говорять "куча" чи "хижа".

Праску на Закарпатті називають кумедним словом "тиґлазув", а одяг – "манаття". А непривітну дівчину там описують як "мирхаву".

Раніше "Телеграф" написав" про автентичний іменник "абомовня", який народився на Гуцульщині.