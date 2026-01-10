В Україні офіціанти заробляють вдвічі більше за деяких вчителів. Які в них зарплати

У 2026 році заробітну плату вчителям піднімуть

Середня зарплатня офіціанта в Україні зросла більш як на сто відсотків за останні три роки. Водночас заробітна плата вчителів зростає значно повільніше.

Як свідчать дані сервісу пошуку роботи Work.ua, за три роки середня зарплата офіціанта в Україні зросла на 108%. У січні 2023 року вона становила 12 тисяч гривень, а зараз — 25 тисяч гривень.

Середня зарплата офіціанта в Україні

За рік середня заробітна плата офіціанта зросла на 19 відсотків. При цьому середня зарплата, наприклад, вчителя праці з січня 2025 року збільшилася лише на 4 відсотки. Зараз вона складає 12 500 гривень.

Середня зарплата вчителя праці в Україні

Вчитель початкових класів у січні 2026 отримує в середньому 19 тисяч гривень. Річне зростання заробітної плати склало 15 відсотків.

Середня зарплата вчителя початкових класів в Україні

Середня зарплата вчителя географії зараз складає 17 500 гривень, за рік вона збільшилася на 21 відсоток. Однак за три роки заробітна плата цих педагогів, згідно з даними Work.ua, не зросла.

Середня зарплата вчителя географії в Україні

Як повідомляв "Телеграф", зарплати двірників в Україні ростуть швидше, ніж вчителів. Також ми писали, наскільки зарплата посудомийників перевищує вчительську.