Схожа на рибу: незвичайна пасажирка заповзла в одеський трамвай і викликала подив у вагоні (кумедний випадок)

Курйоз зібрав сотню коментарів у соцмережах

В Одесі трапилася незвичайна ситуація — жінка у костюмі русалоньки не могла забратись у громадський транспорт. Перехожі допомогли їй забратись у трамвай.

Відео з незвичайною ситуацією опублікував телеграм-канал "Труха".

На відеозаписі видно, як дівчина у костюмі русалки з хвостом намагається потрапити в трамвай. Через незвичне вбрання самостійно зайти в транспорт їй не вдається, тож на допомогу приходять інші пасажири.

Кілька людей підтримують дівчину та допомагають їй піднятись на сходинки трамвая. Костюм з хвостом значно ускладнює пересування, але завдяки допомозі перехожих героїня відео все ж таки потрапляє всередину.

В коментарях під відео користувачі жартують над ситуацією. Один з коментаторів написав: "Іноді приємно відволіктися від усього цього де@@ма і подивитись на русалоньку в трамваї". Інший пожартував: "А Ви як думали — біля моря живе". Хтось відзначив: "Народ сходить з розуму. Краще так, ніж з вікна". Окремі глядачі припускають, що дівчина знімала контент для соцмереж: "Невже тільки заради тік-токів". Деякі коментатори іронізують: "Програла спір, напевно" та "Ну, на що заробила".

