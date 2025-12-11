Різниця колосальна? Чим відрізняються матові та прозорі лампочки

Одні з них дають яскраве світло, а інші мають кілька спектрів

Під час освітлення приміщень люди використовують різні види лампочок. При цьому у багатьох виникає питання: чи є різниця між матовими та прозорими лампочками.

"Телеграф" розібрався в цьому питанні та розповість, які лампочки краще. Зауважимо, що матові мають спеціальне покриття в середині, а прозорі — ні.

Таким чином матові лампочки дають більш м'яке та розсіяне світло, а прозорі в рази яскравіші. Тобто перший варіант краще підійде для освітлення спальні, дитячої кімнати чи вітальні. А от прозорі лампочки можна використовувати на кухні чи у ванній кімнаті, де зазвичай треба більше світла.

Матова лампочка

Прозора лампочка

При цьому на якість лампочок наявність чи відсутність матового покриття не впливає. Тут все залежить від виробника. Зауважимо, що здебільшого лампочки в магазинах мають гарантії, тому купуючи їх, зберігайте коробку та чек.

Який тип світла краще обрати

Прозорі лампочки зазвичай мають один тип світла — теплий. Він вважається універсальним та підходить для будь-яких приміщень в квартирі. А от матові лампочки мають тепле та холодне світло. Їх різниця в тому, що холодне має блакитний відтінок, а тепле — жовтий.

Тепеле та холодне світло

Тепле світло додає приміщенням затишку, тому його рекомендовано використовувати вдома. Холодне часто можна зустріти в супермаркетах, лікарнях та аптеках. Однак і в домашніх умовах його теж можна використовувати.

