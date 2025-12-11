Різниця колосальна? Чим відрізняються матові та прозорі лампочки
Одні з них дають яскраве світло, а інші мають кілька спектрів
Під час освітлення приміщень люди використовують різні види лампочок. При цьому у багатьох виникає питання: чи є різниця між матовими та прозорими лампочками.
"Телеграф" розібрався в цьому питанні та розповість, які лампочки краще. Зауважимо, що матові мають спеціальне покриття в середині, а прозорі — ні.
Таким чином матові лампочки дають більш м'яке та розсіяне світло, а прозорі в рази яскравіші. Тобто перший варіант краще підійде для освітлення спальні, дитячої кімнати чи вітальні. А от прозорі лампочки можна використовувати на кухні чи у ванній кімнаті, де зазвичай треба більше світла.
При цьому на якість лампочок наявність чи відсутність матового покриття не впливає. Тут все залежить від виробника. Зауважимо, що здебільшого лампочки в магазинах мають гарантії, тому купуючи їх, зберігайте коробку та чек.
Який тип світла краще обрати
Прозорі лампочки зазвичай мають один тип світла — теплий. Він вважається універсальним та підходить для будь-яких приміщень в квартирі. А от матові лампочки мають тепле та холодне світло. Їх різниця в тому, що холодне має блакитний відтінок, а тепле — жовтий.
Тепле світло додає приміщенням затишку, тому його рекомендовано використовувати вдома. Холодне часто можна зустріти в супермаркетах, лікарнях та аптеках. Однак і в домашніх умовах його теж можна використовувати.
