Не тільки для краси: навіщо у ліфтах потрібні дзеркала

Цей елемент вирішує одразу кілька задач

У багатьох сучасних та деяких старих ліфтах можна помітити дзеркала, які вже давно стали звичайною деталлю і не дивують пасажирів. Однак мало хто знає, навіщо насправді їх встановлюють у кабіні.

Причина криється не тільки в естетичних міркуваннях. Як пояснюють фахівці, це рішення має одразу кілька практичних причин.

По-перше, дзеркальні поверхні візуально розширюють простір та знижують відчуття замкнутості у кабіні. Це значно важливо для людей, які зазнають тривоги або страждають на клаустрофобію.

По-друге, дзеркала підвищують рівень безпеки. Завдяки такій деталі в кабіні ліфта пасажири можуть бачити, що відбувається за спиною.

Крім того, дзеркала частково виконують антивандальну функцію: перебуваючи під наглядом власного відображення люди рідше роблять необдумані дії.

Таким чином, експерти зазначають, що поєднання психологічного комфорту та практичної користі зробило дзеркала стандартним елементом ліфтових кабін у багатьох країнах світу.

