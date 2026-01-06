Не для естетики. Навіщо насправді на ножах роблять отвори

Ця деталь значно спрощує користування

Існує велике різноманіття кухонних ножів. Вони бувають великими та маленькими, широкими та вузькими, із незвичайними вигинами та навіть з отворами.

"Телеграф" розповідає, навіщо у лезі ножа роблять отвори. Вони бувають великими, практично по всьому лезу та у вигляді однієї дірки. Багато хто думає, що це дизайнерське рішення, щоб ніж виглядав незвично та більш ефектно, проте насправді отвори на лезі ножів роблять для зручності користування.

Навіщо отвори у ножах для сирів

Зазвичай ножі із великими отворами використовують для нарізання сирів. Завдяки отворам сир легше і рівномірніше нарізаються. Пустоти у лезі ножа зменшують площу контакту леза та сиром, в результаті продукт менше прилипає до ножа.

Ніж для нарізання сиру

При нарізанні сиру ножем з отворами, шматочки виходять рівнішими та не виглядають "рваними". Особливо це актуально при нарізанні м'яких та напівм’яких сортів — брі, камамбер, горгонзола.

Навіщо отвори у ножах для м'яса

У ножах для м'яса зазвичай є один отвір круглої форми ближче до ручки. Його призначення таке ж, як і у сирних ножах — уникнути прилипання шматків м'яса до ножа під час нарізки. Отвір створює прошарок повітря м між лезом і поверхнею м'яса, що знижує тертя і спрощує процес нарізки.

Ніж для обвалки м'яса

Раніше "Телеграф" розповідав, чим особливі чашки та стакани з подвійного скла. Це рішення має практичний сенс.