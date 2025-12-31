Кіт "прикрасив" Starlink та став зіркою мережі в Україні: "Як тобі таке, Ілон Маск?"

Українці підтримали "думку та почерк" кота

У мережі завірусилось смішне відео з котом на бойовій позиції та Starlink. Користувачі в коментарях одразу згадали власника американської компанії SpaceX Ілона Маска, який створив ці супутникові інтернет-сервіси.

Відповідне відео опублікував військовий у Тік Ток. Воно набрало тисячі лайків, переглядів та коментарів, адже сильно насмішило українців.

На відео видно, що чоловік показує великого пухнастого кота на паркані у приватному секторі, а потім переводить камеру на Starlink. Його антена замаскована спеціальною сіткою, але неозброєним оком видно, що кіт вже знайомий з цим пристроєм. Адже на ньому лежать котячі фекалії. Саме так, на вулиці кіт не знайшов кращої вбиральні, ніж супутникова антена Starlink.

Це відео сильно розсмішило українців, які жартували і про міни, і про те, що кіт просто "висловив" свою думку щодо Ілона Макса. У мережі писали:

Як тобі таке, Ілон.

Клав він на того Ілона, як і на його старлінки. Українські коти теж мають свою позицію.

Новий вид маскування.

Маскування повинно бути натуральним.

Заклав протипіхотну.

Він прямо каже, що гівно той Старлінк.

Замінував.

Це він від щирого серця Ілону передав.

Для довідки

Ілон Маск — американський мільярдер, який відомий у світі своїми розробками. Однак він досить часто висловлює проросійські та антиукраїнські наративи, що злить та дратує українців. До прикладу, "Росія зайшла занадто далеко три роки тому, тепер українська влада зайшла занадто далеко. Нескінченна смерть в окопах — це неправильно, і будь-кому, хто продовжує це наполягати, не вистачає співчуття та розуму", — з допису Маска 21 лютого 2025.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці створили смішні меми про Новий рік та святковий настрій.