Не просто запасна: навіщо насправді потрібна друга голка у шприці

Багато хто хоч раз звертав увагу, що в деяких медичних процедурах використовується шприц із двома голками — і це недарма. Такий підхід застосовується для дотримання стерильності та безпеки пацієнта.

Голка більшого розміру зазвичай використовується для забору ліків із флакона, а друга меншого розміру, безпосередньо для ін’єкції. Такий підхід підвищує стерильність та комфорт.

Річ у тому, що в процесі проколу препарату голка може затупитися або на неї можуть потрапити мікрочастинки гуми, що робить її непридатною для ін’єкції. Тому після набору препарату голку змінюють на нову, стерильну — саме нею виконується укол пацієнта. Це знижує ризик інфікування, зменшує больові відчуття та запобігає пошкодженню тканин.

Така практика є стандартом безпеки і широко застосовується у лікарнях та клініках по всьому світу.

Також варто додати, що не всі шприци потребують двох голок. Наприклад, для одноразових шприців із попередньо наповненим препаратом (як шприц-ручки для інсуліну) додаткова голка не потрібна, адже препарат вже готовий до введення. Те саме стосується шприців для внутрішньовенних ін’єкцій, де зазвичай використовується одна універсальна голка.

Шприц із двома голками

А от коли потрібна висока точність чи робота з густими препаратами, дві голки залишаються незамінними.

