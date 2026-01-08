Рус

Ви навіть не здогадувались. Що означає символ "е" на упаковках продуктів

Чимало людей бачили на упаковках з продуктами букву "е" біля ваги чи штрихкоду. Це маркування не випадкове, воно має своє значення.

"Телеграф" розповість, що означає символ "е" на продуктах та в чому його цінність. Зауважимо, що не усі продукти мають таке маркування, зазвичай йдеться про чипси, сухарики чи щось схоже.

Що означає "е" на продуктах

Найчастіше цей символ є на снеках. Його називають знаком маркування, який означає, що вагу "оцінено". Тобто знак показує фактичну вагу товару, до якої не входить вага тари чи упаковки.

Чимало людей не знають, що виробники особливо легкої продукції іноді не зважують кожну пачку окремо. Це зазвичай вказано на упаковці, коли поруч з вагою є позначка "+/-" кілька грамів. Адже виробничі лінії налаштовані так, що конвеєр фасує продукти за заданою вагою, але невелика похибка залишається.

Перевіряють точність ваги легкої продукції на заводах досить просто: зважують цілі коробки, на яких вже вказана вага продукції. Фактична вага має відповідати, тій що вказана, але невеликі відхилення приймаються. Тобто маркування "е" означає, що вагу оцінили, і вона дорівнює тому, що зазначено на упаковці.

В чому різниця ваги та маси та до чого тут нетто та брутто

Майже кожен продукт має на упакуванні напис "маса нетто" чи "маса брутто". Перший варіант — це маса з тарою, а другий — без. Ще є показник полунетто — це маса разом з первинним пакувальним матеріалом, який не можна відокремити без пошкодження товару. До прикладу, парфуми чи рибні консерви.

Зауважимо, що на товарах вказують саме масу, а не вагу. Адже маса – це незмінна міра кількості речовини в тілі, вимірюється в кілограмах, а вага – це сила тяжіння, з якою тіло тисне на опору, вимірюється в ньютонах і залежить від місця розташування (гравітації). До прикладу, вага людини на планеті Земля та на Місяці буде відрізнятись.

