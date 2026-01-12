Ви вищі зранку, ніж увечері: куди "зникають" 2 сантиметри вашого зросту протягом дня

Цьому феномену є наукове пояснення

Ваше тіло грає з вами в дивну гру протягом доби. Зранку ви можете бути вищими на 1-3 сантиметри порівняно з вечірнім зростом, а потім знову "втрачаєте" ці міліметри до кінця дня.

Що треба знати:

За день людина "втрачає" 5-30 мм зросту

Хребет стискається під вагою тіла

Уночі зріст відновлюється повністю

"Телеграф" розповість, що насправді з нами відбуваєтьсяі чому коливається наш зріст.

Протягом дня наше тіло фізично стає коротшим. У дорослої людини різниця між ранковим та вечірнім зростом становить від 5 до 15 міліметрів. Якщо ви займаєтесь важкою фізичною працею, носите тяжкі речі або активно тренуєтесь, до вечора можете "втратити" цілих 25-30 міліметрів.

Зріст людини змінюється протягом дня

Причина криється у будові нашого хребта. Коли ми ходимо, стоїмо або сидимо, сила тяжіння постійно тисне на спину. Між хребцями знаходяться спеціальні диски, які під цим тиском поступово стискаються. Хребет змінює свої вигини таким чином, що загальна довжина спини зменшується.

Уночі відбувається протилежний процес. Коли тіло приймає горизонтальне положення, хребет перестає відчувати таке сильне навантаження. Він випрямляється, диски між хребцями розправляються, і до ранку зріст повертається до початкових показників.

У дітей ситуація трохи інакша. Крім механічного розтягування хребта, на їхній зріст впливає спеціальний гормон. Він подовжує кістки на кінцевих пластинах. Організм виробляє цей гормон у найбільшій кількості саме під час сну, тому ранковий зріст у дітей буде максимальним не лише через розправлення хребта, а й через активний ріст кісток.

