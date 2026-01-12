Вы выше утром, чем вечером: куда "исчезают" 2 сантиметра вашего роста в течение дня

Этому феномену ясть научное объяснение

Ваше тело играет с вами в удивительную игру в течение суток. Утром вы можете быть выше на 1-3 сантиметра по сравнению с вечерним ростом, а затем снова "теряете" эти миллиметры до конца дня.

Что нужно знать:

За день человек "теряет" 5-30 мм роста

Позвоночник сжимается под тяжестью тела

Ночью рост восстанавливается полностью

"Телеграф" расскажет, что на самом деле с нами происходит и почему колеблется наш рост.

В течение дня наше тело физически становится короче. У взрослого человека разница между утренним и вечерним ростом составляет от 5 до 15 миллиметров. Если вы занимаетесь тяжелым физическим трудом, носите тяжелые вещи или активно тренируетесь, к вечеру можете "потерять" целых 25-30 миллиметров.

Рост человека изменяется в течение дня

Причина кроется в строении нашего хребта. Когда мы ходим, стоим или сидим, сила тяжести постоянно давит на спину. Между позвонками находятся специальные диски, которые под этим давлением постепенно сжимаются. Позвоночник изменяет свои изгибы таким образом, что общая длина спины уменьшается.

Ночью происходит обратный процесс. Когда тело принимает горизонтальное положение, позвоночник перестает испытывать такую сильную нагрузку. Он выпрямляется, диски между позвонками расправляются и к утру рост возвращается к начальным показателям.

У детей ситуация несколько иная. Кроме механического растяжения позвоночника, на их рост влияет специальный гормон. Он удлиняет кости на концевых пластинах. Организм вырабатывает этот гормон в наибольшем количестве именно во время сна, поэтому утренний рост у детей будет максимальным не только из-за расправления позвоночника, но и из-за активного роста костей.

