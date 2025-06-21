Зеленський, Порошенко чи Янукович? У кого з президентів найбільший зріст

Найвищий серед усіх президентів Янукович

Зріст — це не найголовніше для політика, однак він завжди викликає цікавість, коли йдеться про президентів. Кожен лідер незалежної України був статною постаттю, а амбіції кожного були вищими за хмари. Від "велетня" Януковича до найнижчого — Зеленського.

Багато хто уявляв наших президентів нижчими або вищими, що не відповідало дійсності. Можливо, це через представлення України на міжнародній арені та представлення себе — хтось робив це краще, а хтось гірше. "Телеграф" розповість про зріст президентів України.

Перший президент України Леонід Кравчук, який обіймав цю посаду з 1991 по 1994 рік, був зростом 175 сантиметрів. Цей зріст був середнім для того часу. Хоча багато кому могло б здаватися, що перший глава нашої держави був вищим через його статуру і впевнений вигляд.

Леонід Кучма був на посаді президента України з 1994 по 2005 рік. Він трохи вищий за Кравчука — його зріст 176 сантиметрів. Біля трибун під час промов він здавався упевненим, спокійним і врівноваженим.

Третій президент України Віктор Ющенко який обіймав цю посаду з 2005 по 2010 рік, мав зріст 183 сантиметри. Він один із найвищих лідерів нашої держави. Він — статний чоловік з широкими плечима і гідно представляв нашу країну на міжнародній арені.

Президент, який втік з України після Революції гідності, Віктор Янукович, — найвищий глава нашої держави. Його зріст — 193 сантиметри. Саме зріст додавав йому статусності, "величі" і домінантності.

П'ятий президент України Петро Порошенко був главою нашої держави з 2014 по 2019 рік. Він має правильну поставу і мав упевнений вигляд. Його зріст — 184 сантиметри.

Чинний президент України Володимир Зеленський обіймає цю посаду з 2019 року. Серед глав нашої країни він найнижчий — 170 сантиметрів. Однак це здається непомітним через харизму, впевненість у собі та якості лідера. Він гідно представляє нашу державу на міжнародному рівні.

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