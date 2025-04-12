Від 170 до 193 см: цікаві факти про зріст всіх шести президентів України

Найвищим президентом виявився Віктор Янукович

Для державного лідера зріст — це другорядна річ. Проте, мабуть, у кожного виникала цікавість до цієї деталі. Хтось думає, що високий зріст додає авторитету, а хтось вважає, що лідерство вимірюється не зростом, а діями. Однак серед президентів незалежної України можна знайти і високих, і низьких глав нашої держави.

Зріст найвищого президента — приблизно 170 сантиметрів, в той час, як найвищого — близько 193 сантиметрів. "Телеграф" за допомогою ШІ проаналізував, хто із лідерів України був найвищим, а хто — найнижчим.

Леонід Кравчук був першим президентом незалежної України з 1991 по 1994 рік. Його зріст — 175 сантиметрів. І це середній зріст того часу. Його імідж як глави держави — спокійний, мудрий, врівноважений. І, на думку, він повністю поєднувався із поставою. Це підсилювало відчуття стабільності у перші роки, коли наша країна здобула незалежність.

Фото: згенеровано ШІ

Леонід Кучма керував нашою країною два терміни — з 1994 по 2005 рік. Його зріст — 176 сантиметрів і він вищий за Кравчука лише на 1 сантиметр. Його імідж — спокійний, виважений. І він поєднувався із фізичною поставою, на думку ШІ.

Фото: згенеровано ШІ

Віктор Ющенко став третім президентом України і обіймав цю посаду 4 років — з 2005 по 2010 рік. Його зріст — 183 сантиметри. І він є одним із найвищих президентів нашої країни. На думку ШІ, такий зріст відповідає символу українського відродження, Помаранчевої революції та прагнень України увійти о Євросоюзу.

Фото: згенеровано ШІ

Віктор Янукович — четвертий і найскандальніший президент України. На цій посаді він був з 2010 по 2014 рік. На фоні всіх решти президентів, зріст Януковича вирізняється, адже він найвищий — 193 сантиметри. На думку ШІ, на публічних заходах зріст Януковича додавав йому візуальної домінантності.

Фото: згенеровано ШІ

Фото: Уніан

Петро Порошенко обіймав головну посаду країни з 2014 по 2019 рік. Його зріст вищий середнього, але все ж він нижчий за Януковича. Він стрункий, із правильною поставою і завжди виглядав упевненим на міжнародній арені. На думку ШІ, зріст Порошенка 184 сантиметри відповідає його внутрішньому стрижню.

Фото: згенеровано ШІ

Володимир Зеленський — шостий і найнижчий президент України. Цю посаду він обіймає з 2019 року і має зріст 170 сантиметрів. Однак, за словами ШІ, невисокий зріст непомітний через впевненість та манеру спілкування. Зеленський має потужну харизму та енергетику, а також чудові лідерські якості.

Володимир Зеленський та Леонід Кучма

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з президентів може отримати Нобелівську премію миру — Зеленський, Трамп чи Путін. ШІ оцінив шанси трьох.